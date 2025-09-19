पति-पत्नी के बीच ये सबसे बड़ी क्रूरता…दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा फैमिली कोर्ट का फैसला

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही यह मान चुका है कि पति पर परिवार से अलग होने के लिए दबाव बनाना मानसिक क्रूरता है और इसे तलाक का आधार माना जा सकता है। इसी क्रम में हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सामान्य वैवाहिक मतभेदों से कहीं आगे बढ़ चुका था और इसमें गंभीर मानसिक उत्पीड़न शामिल है। खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि शादीशुदा जिंदगी में कुछ उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन यहां स्थिति इतनी गंभीर थी कि इसे सहन करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव होता। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए शादी को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा।