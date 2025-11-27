सेक्स टॉय को लेकर विवाद पर भड़का हाईकोर्ट, असिस्टेंट कमिश्नर को अब सैलरी से भरना होगा जुर्माना

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेक्स टॉय को लेकर उपजे विवाद पर सुनवाई करते हुए सीमा शुल्क विभाग पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खास बात ये है कि जुर्माने की यह राशि सीमा शुल्क विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर जैनेंद्र जैन के वेतन से काटने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया, क्योंकि विभाग ने सेक्स टॉय और बॉडी मसाजर जैसे उत्पादों के आयात पर स्पष्ट नीति बनाने के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके अलावा दो कंपनियों से जब्त किए गए माल को छोड़ने का आदेश देने के बाद भी रोके रखा। इस मामले में कस्टम विभाग ने पूर्व में जारी हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने विभाग की यह मांग खारिज कर दी।