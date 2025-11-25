केजरीवाल-सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे…दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा फांसीघर विवाद मामला

Phansi Ghar Controversy: दिल्ली में एक बार फिर फांसीघर विवाद पर माहौल गरमा गया है। अब दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कई बार समन जारी होने के बाद विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि इस नोटिस से पता चलता है कि यह कार्यवाही किसी शिकायत पर रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। इसके अलावा इस नोटिस में किसी विशेषाधिकार हनन या अवमानना क उल्लेख भी नहीं है।