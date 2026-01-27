जांच के नाम पर संवैधानिक सुरक्षा को ताक पर नहीं रखा जा सकता…दिल्ली हाईकोर्ट से CBI को बड़ा झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण याद दिलाते हुए कहा कि खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विवश करना 'सेल्फ-इनक्रिमिनेशन' की श्रेणी में आता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच बनाम अधिकार के तर्क पर कहा कि जांच के किसी भी चरण में आरोपी को अपने विरुद्ध बोलने या लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने नजीरों (Precedents) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि धारा 91 CrPC का दायरा इतना व्यापक नहीं है कि वह आरोपी की निजता और सुरक्षा के अधिकार को खत्म कर दे।