युवराज मेहता की मौत की गंभीरता पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतः मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद इस मामले की विस्तृत जांच के एक एसआईटी का गठन किया गया। सूत्रों का कहना है कि नोएडा विकास प्राधिकरण की लापरवाही का मामला प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा था। इसी के चलते प्रशासनिक एक्‍शन के तहत सीईओ लोकेश एम को हटाकर उनकी जगह तेज तर्रार आईएएस अधिकारी कृष्‍णा करुणेश को नोएडा अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया है। इसके बाद कृष्‍णा करुणेश से सरकार को प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास कार्यों में सख्ती की अपेक्षा है। नोएडा अथॉरिटी के सूत्रों की मानें तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कृष्‍णा करुणेश का फोकस मुख्य रूप से बिल्डर प्रोजेक्ट्स, निर्माण स्‍थलों की सुरक्षा और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने से लेकर नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने पर रहेगा।