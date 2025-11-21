मैं आप पर भरोसा क्यों करूं?…लाल किला धमाके का आरोपी पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, याचिका देख भड़क उठे जज

Red Fort Blast Case: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी जसीर बिलाल वानी की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जसीर बिलाल वानी ने अदालत से मांग की थी कि उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के मुख्यालय (हेडक्वार्टर) में अपने वकील से मुलाकात की अनुमति दी जाए। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया और मामला वापस निचली अदालत को भेज दिया। दरअसल, आरोपी जसीर बिलाल वानी इस समय NIA की दस दिन की हिरासत में है। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी की मदद की थी, जिसने लाल किले के पास 12 नवंबर को विस्फोटक सामग्री से भरी कार से धमाका किया था। इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग सामने आ चुके हैं और एजेंसी आरोपियों के नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है।