दुष्कर्म-FIR, समझौता और सजा…पत्नी की जगह बेटी से शारीरिक संबंध बनाने लगा पिता, 5 शर्मसार करने वाले मामले

मिली जानकारी के अनुसार, जब कलयुगी पिता ने अपनी बेटी के साथ घिनौनी हरकत की थी, उस समय वह बच्ची 14 साल की थी। आरोप लगने के बाद बच्ची का मेडिकल कराया गया और पीठ के पास जब भ्रूण के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने माना कि समाज में कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करता है तो यह किसी भयानक अपराध से कम नहीं है। वहीं, इस मामले में पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट रिकॉर्ड पर आए वैज्ञानिक सुबूतों को पूरी तरह से अनदेखा करना उचित नहीं होगा, इसलिए आरोपी की सजा में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जा सकता है।