दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ी राहत, कालिंदी कुंज में कम होगा ट्रैफिक जाम

ट्रैफिक पुलिस ने मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर भी कुछ बदलाव किए हैं। खादर पुलिया की तरफ जाने वाली सड़क को चौड़ा किया गया है, जिससे आगरा नहर की तरफ जाने लेफ्ट मुड़ने वाला रास्ता खुल गया है। इसके अलावा खादर पुलिया से कालिंदी कुंज तक जर्सी बैरियर लगा दिए गए हैं, जिससे सभी गाड़ियां सीधी लाइन में चलें और आमने-सामने की टक्कर का खतरा कम हो जाए। एमसीडी की मदद से टोल प्लाजा के पास से भी अतिक्रमण हटा दिया गया है। दिल्ली PWD ने इस एरिया में रात में व्हीकल्स सेफ्टी के साथ आ-जा सकें, इसलिए हाई-मास्ट लाइटें लगाई हैं। NHAI और सिविक एजेंसियों के साथ को-ऑर्डिनेट करके मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक नई सर्विस लेन बनाना भी शुरू किया गया है, जिससे अलग डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ियों को नया रास्ता मिले और ट्रैफिक थोड़ा कम हो।