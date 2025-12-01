Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ी राहत, कालिंदी कुंज में कम होगा ट्रैफिक जाम

Delhi Kalindi Kunj Traffic Jam: कालिंदी कुंज में हर दिन लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कम करने के लिए NHAI को प्रपोजल भेजा है।

2 min read
नई दिल्ली

Dec 01, 2025

Delhi kalindi kunj traffic jam flyover project NHAI Delhi Noida Route

दिल्ली के कालिंदी कुंज में जाम से मिलेगा छुटकारा।

Delhi Kalindi Kunj Traffic Jam: दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच सफर करने वालों लोगों को अब कालिंदी कुंज में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अभी कालिंदी कुंज में हर दिन सबसे ज्यादा व्यस्ततम समय में भयंकर जाम देखने को मिलता है। पीक ऑवर्स में ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि गाड़ियां रेंगने लगती हैं। अब दिल्ली ट्रफिक पुलिस ने इस रूट की व्यस्तता को देखते हुए एक डिटेल्ड प्रपोजल तैयार किया है और इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक रूप से इस प्रपोजल को हरी झंडी मिल गई हैं। अब NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों के पास यह प्लान भेजा गया है।

कालिंदी कुंज कैसे बना ट्रैफिक का सेंटर?

कुछ साल पहले तक कालिंदी कुंज एक साधारण सा जंक्शन था, जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता था। लेकिन अभी यहां सरिता विहार, फरीदाबाद, ओखला और नोएडा हर तरफ से ट्रफिक आता है। ट्रैफिक जोन-2 के एडिशनल CP दिनेश कुमार गुप्ता के अनुसार, नवंबर 2024 में मुंबई एक्सप्रेसवे खुलने के बाद यहां ट्रैफिक और बढ़ गया है। फरीदाबाद और बदरपुर से नोएडा जाने वाले व्हीकल अब इसी रास्ते से जाते हैं।

क्या है प्रपोजल में?

NHAI को भेजे गए प्रपोजल में कालिंदी कुंज से नोएडा के बीच एक दो लेन वाला टू-वे फ्लाईओवर बनना है। इस फ्लाईओवर से गाड़ियां सीधे ऊपर से निकलेंगी, जिससे नीचे वाली सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। इससे व्यस्ततम समय में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फ्लाईओवर के साथ एक C-curve रोड बनाने का सुझाव भी रखा गया है। प्रपोजल में कहा गया है कि नोएडा की तरफ जाने वाले पांच से छह लेन वाले कालिंदी कुंज पर कैरिजवे सिर्फ तीन लेन के रह जाते हैं। इसके साथ ही हाल ही में मानसून के चलते नोएडा की तरफ जाने वाली सड़क की हालत बिगड़ने की वजह से भी व्हीकल्स की स्पीड भी कम हो गई है। सूत्रों के अनुसार, एनएचएआई ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है और जल्द ही इस पर आगे बढ़ा जाएगा।

जमीनी स्तर पर किए गए सुधार

ट्रैफिक पुलिस ने मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर भी कुछ बदलाव किए हैं। खादर पुलिया की तरफ जाने वाली सड़क को चौड़ा किया गया है, जिससे आगरा नहर की तरफ जाने लेफ्ट मुड़ने वाला रास्ता खुल गया है। इसके अलावा खादर पुलिया से कालिंदी कुंज तक जर्सी बैरियर लगा दिए गए हैं, जिससे सभी गाड़ियां सीधी लाइन में चलें और आमने-सामने की टक्कर का खतरा कम हो जाए। एमसीडी की मदद से टोल प्लाजा के पास से भी अतिक्रमण हटा दिया गया है। दिल्ली PWD ने इस एरिया में रात में व्हीकल्स सेफ्टी के साथ आ-जा सकें, इसलिए हाई-मास्ट लाइटें लगाई हैं। NHAI और सिविक एजेंसियों के साथ को-ऑर्डिनेट करके मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक नई सर्विस लेन बनाना भी शुरू किया गया है, जिससे अलग डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ियों को नया रास्ता मिले और ट्रैफिक थोड़ा कम हो।

