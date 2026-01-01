दिल्ली-कोलकाता के बीच जनवरी में दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन! 13 घंटे में 1450 किमी दूरी का जानें किराया

Vande Bharat Sleeper Train: तेज रफ्तार और सुविधाजनक सफर की पहचान बन चुकी वंदे भारत ट्रेन अब चार राज्यों को नए अवतार में जोड़ेगी। अभी तक वंदे भारत ट्रेन में सिर्फ चेयरकार की सुविधा थी, लेकिन अब दिल्ली से कोलकाता के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की योजना साकार रूप लेने लगी है। रेलवे सूत्रों की मानें तो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी के तीसरे सप्ताह में दिल्ली से कोलकाता के बीच चल सकती है। इसके पीछे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जनवरी में ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकती है।