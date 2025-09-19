IMD New Prediction: बेतहाशा ठंड की चपेट में आ सकते हैं NCR के पांच शहर, मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी

अगर ला नीना पूरी तरह विकसित होता है तो मैदानी इलाकों में शीत लहरें लंबी चलेंगी। पाले से सरसों, सब्जियों और गेहूं जैसी फसलों को नुकसान हो सकता है हिमालय में बर्फबारी बढ़ेगी। जल स्रोतों के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन परिवहन और पर्यटन पर असर पड़ेगा। ऊर्जा और स्वास्थ्य पर दबाव बढ़ेगा। लंबे समय तक ठंड रहने से हीटिंग उपकरणों की मांग बढ़ेगी और बुज़ुर्गों, बच्चों को बीमारियों का ख़तरा बढ़ेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सर्दी “दो धार वाली तलवार” साबित हो सकती है। एक ओर ठंड गेहूं की पैदावार के लिए मददगार होगी, वहीं दूसरी ओर पाला और शीत लहरें किसानों और आम लोगों के लिए चुनौती बनेंगी।