अगले दो घंटे में छह जिलों में शुरू होगी बारिश, मानसून ने की धमाकेदार वापसी, IMD Alert

IMD Alert: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां मानसून की विदाई से पहले झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस बारिश के साथ ही माना जा रहा है कि मानसून दिल्ली से विदा ले रहा है, जिसके बाद मौसम साफ और उमस भरा हो सकता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, 24 सितंबर के बाद दिल्ली से मानसून की विदाई होने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बहुत हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। यह बारिश एक तरह से मानसून की आखिरी सौगात मानी जा रही है।
मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इनमें नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी, कंझावला, रोहिणी, बादिली, मॉडल टाउन, आजादपुर, सिविल लाइंस और सीमापुरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, दक्षिण दिल्ली के महरौली, छतरपुर, इग्नू, आयानगर और डेरामंडी में भी बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है।
एनसीआर के भी कई हिस्से इस बारिश की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने लोनी देहात, बहादुरगढ़, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और बल्लभगढ़ में बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के नूंह, होडल, यूपी के शामली, नंदगांव, बरसाना और राजस्थान के भिवाड़ी, तिजारा, नगर, डीग, लक्ष्मणगढ़, नदबई, महावा और बयाना में अगले कुछ घंटों के दौरान बौछारें पड़ सकती हैं।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर में बारिश का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। 19 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद 20 सितंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 21 से 24 सितंबर को मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है। बारिश के रुकने के बाद उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। तापमान में वृद्धि होने की भी संभावना है, जिससे मौसम एक बार फिर असहज हो सकता है। कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में मानसून अपनी आखिरी चरण में है और यह बारिश इसी का हिस्सा है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान साफ हो जाएगा, जो कि मानसून के पूरी तरह विदा होने का संकेत होगा।