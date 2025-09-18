अगले दो घंटे में छह जिलों में शुरू होगी बारिश, मानसून ने की धमाकेदार वापसी, IMD Alert

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर में बारिश का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। 19 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद 20 सितंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 21 से 24 सितंबर को मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है। बारिश के रुकने के बाद उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। तापमान में वृद्धि होने की भी संभावना है, जिससे मौसम एक बार फिर असहज हो सकता है। कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में मानसून अपनी आखिरी चरण में है और यह बारिश इसी का हिस्सा है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और आसमान साफ हो जाएगा, जो कि मानसून के पूरी तरह विदा होने का संकेत होगा।