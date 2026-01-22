4 पराठे, एक पानी की बोतल और बैग में पिस्तौल: कौन है 67 साल की ‘चाची’, जिसे पकड़ने में पुलिस के छूटे पसीने

रामबीरी के पकड़े न जाने का सबसे बड़ा राज उसका सादा रहन-सहन था। वह उत्तर प्रदेश के मेरठ से मध्य प्रदेश के इंदौर तक का लंबा सफर तय करती थी, लेकिन कभी भारी सामान साथ नहीं रखती थी। पुलिस के मुताबिक, वह अपने साथ सिर्फ खाने के लिए चार पराठे और एक पानी की बोतल रखती थी ताकि उसे स्टेशन पर उतरना न पड़े और वह CCTV कैमरों की नजर से बची रहे। वह कभी रिजर्वेशन नहीं कराती थी और भीड़भाड़ वाले जनरल कोच में सफर करती थी ताकि उस पर किसी को शक न हो। बुजुर्ग महिला होने के नाते पुलिसकर्मी भी सख्ती से चेकिंग नहीं करते थे।