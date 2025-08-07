Fake Medicines: करोड़ों लोगों की जान से खेलने वाले बड़े रैकेट का भांडा फूटा, छह लोग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने नकली दवाओं की बिक्री में 35 साल के मुरादाबाद निवासी मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया। मोहम्मद आलम NCR क्षेत्र में दवाओं की सप्लाई का प्रभारी था। जबकि मुरादाबाद निवासी 42 साल का सलीम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट सहायक के तौर पर काम करता था। मुरादाबाद निवासी 29 साल का जुबैर नकली दवाओं का सप्लायर, चैट और पेमेंट कनेक्शन का काम संभालता था। जबकि देवरिया निवासी 25 साल का प्रेम शंकर प्रजापति मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कार्य संभालता था। गोरखपुर निवासी 52 साल का राजेश मिश्रा इस गिरोह का मास्टरमाइंड और संचालनकर्ता है और हरियाणा के जींद निवासी 50 साल क परमानंद ‘लक्ष्मी मां फार्मा’ के नाम से नकली Ultracet बनाता था।