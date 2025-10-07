कौन है भीम जोरा? जिसे दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, बेंगुलुरु-गुजरात में भी फैला रखी थी दहशत

भीम बहादुर जोरा उर्फ भीम जोरा मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। वह करीब 20 साल पहले भारत आया और अपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। भीम जोरा पर दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में लूट, हत्या, डकैती और चोरी जैसे संगीन मामले दर्ज थे। हाल ही में उसने गुरुग्राम सेक्टर 49 की ओर्किड पेटल सोसाइटी स्थित विला नंबर तीन में महरौली भाजपा जिला उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर में करीब 22 लाख की चोरी को अंजाम दिया था। इसमें भीम जोरा की मदद एक घरेलू नौकर युवराज थापा ने की थी। पुलिस ने युवराज थापा को पकड़ा तो भीम जोरा का नाम सामने आया। इसके अलावा साल 2024 में भीम जोरा ने अपने पांच साथियों के साथ नई दिल्ली के जंगपुरा में डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल के घर डकैती डाली इस दौरान डॉक्टर की हत्या भी कर दी थी। इस मामले में अब तक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि भीम जोरा फरार चल रहा था।