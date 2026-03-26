रहमान डकैत से केजरीवाल की तुलना, प्रवेश वर्मा ने ‘धुरंधर’ का जिक्र कर बताया दिल्ली में 11 साल तक कैसे हुई डकैती

धुरंधर फिल्म को लेकर चल रही बहस के बीच जब दिल्ली के प्रवेश वर्मा से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया पर सवाल किया गया, तो उन्होंने तीखी टिप्पणी की। केजरीवाल द्वारा फिल्म को एकतरफा बताए जाने पर वर्मा ने कहा कि देश के दुश्मन केवल सीमाओं के बाहर ही नहीं, बल्कि देश के भीतर भी मौजूद होते हैं और उन्होंने केजरीवाल को भी उसी संदर्भ में जोड़ा। इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता को गुमराह किया और झूठे वादों के जरिए राजनीति की। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि केजरीवाल बार-बार गलत बयानबाजी करते हैं और सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की ओर से अलग रुख सामने आया है, जहां फिल्म को राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इस फिल्म को लेकर देश में जमकर सियासत की जा रही है।