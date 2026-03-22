दिल्ली में पानी का संकट: अगले 2 दिन इन इलाकों में नहीं आएगा नल से पानी, 7 से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित, देखें हेल्पलाइन नंबर

Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले दो दिनों तक पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने एक आधिकारिक वाटर अलर्ट जारी करते हुए सूचित किया है कि 23 मार्च (सोमवार) और 24 मार्च (मंगलवार) को शहर के कई प्रमुख इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी।