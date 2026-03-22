दिल्ली में पानी का संकट: अगले 2 दिन इन इलाकों में नहीं आएगा नल से पानी, 7 से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित, देखें हेल्पलाइन नंबर

दिल्ली में जल संकट
Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले दो दिनों तक पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने एक आधिकारिक वाटर अलर्ट जारी करते हुए सूचित किया है कि 23 मार्च (सोमवार) और 24 मार्च (मंगलवार) को शहर के कई प्रमुख इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी।
दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, यह कटौती कोई आकस्मिक खराबी नहीं है, बल्कि एक पूर्व-निर्धारित रखरखाव प्रक्रिया का हिस्सा है। जल बोर्ड ने बताया कि सालाना आधार पर होने वाली भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों (BPS) की सफाई का काम इन दो दिनों में किया जाएगा। इस सफाई कार्य के चलते पंपिंग स्टेशनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रहेगी।
जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा या कम दबाव के साथ आएगा-
सोमवार (23.03.2026) को प्रभावित क्षेत्र:
BI ब्लॉक शालीमार बाग BPS
BW ब्लॉक शालीमार बाग BPS
आजादपुर मंडी
रोहिणी सेक्टर 18, 19
बादली गांव
मंगलवार (24.03.2026) को प्रभावित क्षेत्र:
U&V ब्लॉक शालीमार बाग BPS
SD ब्लॉक पीतमपुरा
आजादपुर मंडी
रोहिणी सेक्टर 18, 19
बादली गांव
सफाई कार्य के दौरान लोगों को होने वाली असुविधा के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने गहरा खेद जताया है। जल बोर्ड ने निवासियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे इन दो दिनों की अपनी दैनिक जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही जमा (स्टोर) करके रख लें।
पानी का टैंकर मंगवाने के लिए नोट करें ये हेल्पलाइन नंबर:
जल बोर्ड ने लोगों की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए और आपातकालीन स्थिति में पानी के टैंकर मंगवाने हेतु विशेष कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए हैं। आप अपनी संबंधित वाटर इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं:
सेंट्रल कंट्रोल रूम DJB: 1916
अशोक विहार वाटर इमरजेंसी: 011-24306089
पश्चिम विहार वाटर इमरजेंसी: 011-25274679, 25275259, 25275260
पंजाबी बाग वाटर इमरजेंसी: 011-25223658
होलंबी वाटर इमरजेंसी: 011-27700789, 27700474
दिल्लीवासी, विशेषकर उत्तरी और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में रहने वाले लोग, इन दो दिनों के लिए पानी का संयमित उपयोग करें और जल बोर्ड द्वारा दी गई सलाह का पालन करें ताकि रखरखाव कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके और आपको कम से कम परेशानी हो।
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