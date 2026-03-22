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दिल्ली में पानी का संकट: अगले 2 दिन इन इलाकों में नहीं आएगा नल से पानी, 7 से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित, देखें हेल्पलाइन नंबर

Delhi Water Crisis: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने 23 और 24 मार्च 2026 को शालीमार बाग, पीतमपुरा, आजादपुर और रोहिणी सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद रहने का अलर्ट जारी किया है। जानें वजह और नोट करें पानी टैंकर के लिए हेल्पलाइन नंबर।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Mar 22, 2026

Delhi Water Crisis There will be no tap water areas next two days

दिल्ली में जल संकट

Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले दो दिनों तक पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने एक आधिकारिक वाटर अलर्ट जारी करते हुए सूचित किया है कि 23 मार्च (सोमवार) और 24 मार्च (मंगलवार) को शहर के कई प्रमुख इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी।

दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, यह कटौती कोई आकस्मिक खराबी नहीं है, बल्कि एक पूर्व-निर्धारित रखरखाव प्रक्रिया का हिस्सा है। जल बोर्ड ने बताया कि सालाना आधार पर होने वाली भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों (BPS) की सफाई का काम इन दो दिनों में किया जाएगा। इस सफाई कार्य के चलते पंपिंग स्टेशनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रहेगी।

कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित?

जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा या कम दबाव के साथ आएगा-

सोमवार (23.03.2026) को प्रभावित क्षेत्र:

BI ब्लॉक शालीमार बाग BPS

BW ब्लॉक शालीमार बाग BPS

आजादपुर मंडी

रोहिणी सेक्टर 18, 19

बादली गांव

मंगलवार (24.03.2026) को प्रभावित क्षेत्र:

U&V ब्लॉक शालीमार बाग BPS

SD ब्लॉक पीतमपुरा

आजादपुर मंडी

रोहिणी सेक्टर 18, 19

बादली गांव

जल बोर्ड की सलाह | Delhi Water Crisis

सफाई कार्य के दौरान लोगों को होने वाली असुविधा के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने गहरा खेद जताया है। जल बोर्ड ने निवासियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे इन दो दिनों की अपनी दैनिक जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही जमा (स्टोर) करके रख लें।

पानी का टैंकर मंगवाने के लिए नोट करें ये हेल्पलाइन नंबर:

जल बोर्ड ने लोगों की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए और आपातकालीन स्थिति में पानी के टैंकर मंगवाने हेतु विशेष कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए हैं। आप अपनी संबंधित वाटर इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं:

सेंट्रल कंट्रोल रूम DJB: 1916

अशोक विहार वाटर इमरजेंसी: 011-24306089

पश्चिम विहार वाटर इमरजेंसी: 011-25274679, 25275259, 25275260

पंजाबी बाग वाटर इमरजेंसी: 011-25223658

होलंबी वाटर इमरजेंसी: 011-27700789, 27700474

दिल्लीवासी, विशेषकर उत्तरी और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में रहने वाले लोग, इन दो दिनों के लिए पानी का संयमित उपयोग करें और जल बोर्ड द्वारा दी गई सलाह का पालन करें ताकि रखरखाव कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके और आपको कम से कम परेशानी हो।

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संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

22 Mar 2026 05:31 pm

Published on:

22 Mar 2026 05:30 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में पानी का संकट: अगले 2 दिन इन इलाकों में नहीं आएगा नल से पानी, 7 से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित, देखें हेल्पलाइन नंबर

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