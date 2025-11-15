दिल्ली ब्लास्ट मामला; मेवात में रातभर छापेमारी, अलफलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन और डॉक्टर पकड़े

गिरफ्तार आरोपी की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिल्ली-एनसीआर में 32 अलग-अलग स्थानों पर धमाके की योजना बनाई जा रही थी। इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। इसलिए एजेंसियां उमर के ठहरने वाले सभी स्थानों और मस्जिदों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बार-बार खंगाल रही हैं। अधिकारियों को आशंका है कि सही मौका मिलने पर यह स्लीपर सेल दोबारा आत्मघाती हमला कर सकता था। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें उमर द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी रूट की फुटेज को एक-एक फ्रेम देखकर जांच कर रही हैं। एजेंसियों का कहना है कि स्लीपर सेल का नेटवर्क बड़ा है और उसे पूरी तरह नष्ट करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।