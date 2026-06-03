Delhi Saket Building Collapse: किराए से हर महीने 10 लाख कमाता था मालिक, नई मंजिलें बनाकर बढ़ाना चाहता था मुनाफा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की जांच में पता चला है कि हादसे वाले इलाके में कानूनी नियमों के अनुसार कोई भी इमारत ग्राउंड फ्लोर के अलावा अधिकतम तीन मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। इसके बावजूद, करमबीर सेजवाल अपने एक बिल्डर रिश्तेदार मनीष खत्री के जरिए इमारत के ऊपर दो और अतिरिक्त मंजिलें बनवाने का काम करवा रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिल्डर मनीष खत्री को करीब तीन महीने पहले इन दोनों अवैध मंजिलों को बनाने का ठेका दिया गया था। खत्री ने आगे इस काम के लिए एक ठेकेदार को लगाया था। पुलिस अब उस ठेकेदार की भी तलाश कर रही है और जरूरत पड़ने पर उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।