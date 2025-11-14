आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर लिखा "हैप्पी स्कूल दरियागंज जैसे कई निजी स्कूल हाइब्रिड कक्षाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि छात्रों के पास ऑफलाइन या ऑनलाइन में से कोई भी विकल्प है। इसका मतलब वह नहीं है, जो स्कूल के इस संदेश में कहा गया है।" इस पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने स्कूल द्वारा भेजे गए संदेश को भी लिखा है। उसमें कहा गया है "प्रिय अभिभावकों, आपको सूचित किया जाता है कि नर्सरी 1 से कक्षा 2 तक की कक्षाएं, आपके साथ पहले ही साझा किए गए शिक्षा विभाग के परिपत्र के अनुसार अगली सूचना तक हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी। इसके तहत ऑफलाइन कक्षाओं के लिए सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को छात्र स्कूल आएंगे। जबकि बुधवार और शनिवार को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। कृपया इन दो दिनों में अपने बच्चों को स्कूल न भेजें।"