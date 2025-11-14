दिल्ली में स्कूलों की मनमानी पर भड़की AAP
Delhi School: दिल्ली में लगातार खराब स्थिति में दर्ज किए जा रहे प्रदूषण की रोकथाम को सरकार ने ग्रैप-3 व्यवस्था लागू की है। इसके तहत पांचवीं तक स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश दिया गया है। हालांकि कुछ निजी स्कूल सिर्फ कक्षा दो तक ही बच्चों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करने का मौका दे रहे हैं। जबकि बाकी बच्चों को भौतिक रूप से स्कूल पहुंचने को कहा गया है। यह बात आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर कही है।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर लिखा "हैप्पी स्कूल दरियागंज जैसे कई निजी स्कूल हाइब्रिड कक्षाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि छात्रों के पास ऑफलाइन या ऑनलाइन में से कोई भी विकल्प है। इसका मतलब वह नहीं है, जो स्कूल के इस संदेश में कहा गया है।" इस पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने स्कूल द्वारा भेजे गए संदेश को भी लिखा है। उसमें कहा गया है "प्रिय अभिभावकों, आपको सूचित किया जाता है कि नर्सरी 1 से कक्षा 2 तक की कक्षाएं, आपके साथ पहले ही साझा किए गए शिक्षा विभाग के परिपत्र के अनुसार अगली सूचना तक हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी। इसके तहत ऑफलाइन कक्षाओं के लिए सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को छात्र स्कूल आएंगे। जबकि बुधवार और शनिवार को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। कृपया इन दो दिनों में अपने बच्चों को स्कूल न भेजें।"
हाइब्रिड मोड का अर्थ है कि दो या दो से अधिक तरीकों को मिलाकर एक नया तरीका बनाना। यह व्यवस्था स्कूल, कार्यालय और तमाम उन जगहों पर लागू होती है, जहां लोग भौतिक रूप से जुटते हैं। दिल्ली में प्रदूषण से लगातार बिगड़ हालातों को देखते हुए फिलहाल यह व्यवस्था छोटे बच्चों यानी प्राइमरी स्कूलों में लागू की गई है। इसके तहत बच्चों के पास ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई के दोनों विकल्प मौजूद होते हैं। यानी बच्चे भौतिक रूप से स्कूल भी जा सकते हैं और घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक दिन छोड़कर स्कूल आने का विकल्प भी दिया जाता है।
वायु प्रदूषण का चरण 3 (GRAP-3) तब लागू होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 से 450 के बीच गंभीर' श्रेणी में होता है। इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण पर रोक, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और कक्षा 5 तक के स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हाइब्रिड मोड में बदलने की सलाह दी जाती है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज 3 के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए तत्काल प्रभाव से वायु गुणवत्ता के स्टेज 3 के सभी उपायों को लागू करने का आदेश दिया है। इसके चलते दिल्ली में गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे क्लास 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करें। इसके तहत क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संचालित हो सकेगी। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि GRAP 3 लागू कर दिया गया है और सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। कक्षा 5 तक के स्कूल ऑनलाइन और प्रत्यक्ष दोनों तरह की कक्षाओं के साथ एक हाइब्रिड प्रणाली का पालन करेंगे। स्कूलों को इस बदलाव के बारे में अभिभावकों को तुरंत सूचित करने का भी निर्देश दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया है, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जन स्वास्थ्य को देखते हुए, विशेषकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
