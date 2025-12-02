पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से छह महीने पहले जुड़े थे आतंकी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर सक्रिय हुआ पाक

शनिवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान BSF ने खुसाला किया कि ऑपरेशन सिंदूर में हुए बड़े नुकसान के बाद पाकिस्तान ने फिर से LOC के पार फिर से आतंकी गतिविधियां बढ़ानी शुरु कर दी हैं। अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान ने लगभग 72 आतंकी लॉन्चपैड फिर से बना लिए हैं। इनमें से 12 लॉन्चपैड सियालकोट और जफरवाल के अंदरूनी इलाकों में चलाए जा रहे हैं और बाकी 60 नियंत्रण सीमा से दूर के इलाकों से चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच, जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने कहा कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू करने का फैसला करती है तो बीएसएफ सराकर के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है। अधिकारी ने कहा "अगर हमें मौका मिले, तो हम मई में किए गए नुकसान से भी ज्यादा नुकसान पहुँचाने के काबिल हैं।"