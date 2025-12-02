Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से छह महीने पहले जुड़े थे आतंकी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर सक्रिय हुआ पाक

Terror Module: हाल ही में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, ये तीनों कोई बड़ा बमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही इसके पीछे शहजाद भट्टी का हाथ बताया जा रहा है।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 02, 2025

Delhi terror module exposed pakistan rebuilds 72 launchpads after operation sindoor

तीन राज्यों में बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे आतंकी। पाकिस्तानी कनेक्‍शन आया सामने।

Terror Module: पाकिस्तान की मदद से चल रहे आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने चौंकाने वाले नए खुलासे किए हैं। पिछले दिनों में तीन संदिग्धों को अलग- अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल फोन से मिली सोशल मीडिया चैट्स से पता चला है कि ये आरोपी पिछले 6 महीने से पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क सोशल मीडिया से लोगों को बहला-फुसलाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। स्पेशल सेल ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े दो लोग और हैं, जो अभी फरार हैं। पुलिस इन संदिग्धों को ढूंढने में जुटी हुई है। जांच अभी भी जारी है।

तीन राज्योंं में ग्रेनेड हमले के पीछे शहजाद भट्टी

जांच के दौरान मिली सोशल मीडिया चैट्स से यह सामने आया है कि यह नेटवर्क देश के तीन रीज्यों में हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसमें पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। शहजाद भट्टी ही इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। वह एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स से इन संदिग्धों को ऑर्डर देता था। ये लोग पहले सोशल मीडिया से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। उसके बाद उन्हें पैसों को लालच देकर छोटे-मोटे अपराध कराते थे। इसके बाद उन लोगों को भरोसे में लेकर अपने मॉड्यूल में शामिल कर लेते थे। इस तरह से साजिश रचकर भारत के युवाओं को धोखा दिया जाता था।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने फिर बनाए आतंकी लॉन्चपैड

शनिवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान BSF ने खुसाला किया कि ऑपरेशन सिंदूर में हुए बड़े नुकसान के बाद पाकिस्तान ने फिर से LOC के पार फिर से आतंकी गतिविधियां बढ़ानी शुरु कर दी हैं। अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान ने लगभग 72 आतंकी लॉन्चपैड फिर से बना लिए हैं। इनमें से 12 लॉन्चपैड सियालकोट और जफरवाल के अंदरूनी इलाकों में चलाए जा रहे हैं और बाकी 60 नियंत्रण सीमा से दूर के इलाकों से चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच, जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने कहा कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू करने का फैसला करती है तो बीएसएफ सराकर के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है। अधिकारी ने कहा "अगर हमें मौका मिले, तो हम मई में किए गए नुकसान से भी ज्यादा नुकसान पहुँचाने के काबिल हैं।"

Updated on:

02 Dec 2025 12:36 pm

Published on:

02 Dec 2025 12:10 pm

