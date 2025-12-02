पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से छह महीने पहले जुड़े थे आतंकी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर सक्रिय हुआ पाक

तीन राज्यों में बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे आतंकी। पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने।
Terror Module: पाकिस्तान की मदद से चल रहे आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने चौंकाने वाले नए खुलासे किए हैं। पिछले दिनों में तीन संदिग्धों को अलग- अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल फोन से मिली सोशल मीडिया चैट्स से पता चला है कि ये आरोपी पिछले 6 महीने से पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क सोशल मीडिया से लोगों को बहला-फुसलाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। स्पेशल सेल ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े दो लोग और हैं, जो अभी फरार हैं। पुलिस इन संदिग्धों को ढूंढने में जुटी हुई है। जांच अभी भी जारी है।
जांच के दौरान मिली सोशल मीडिया चैट्स से यह सामने आया है कि यह नेटवर्क देश के तीन रीज्यों में हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसमें पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। शहजाद भट्टी ही इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। वह एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स से इन संदिग्धों को ऑर्डर देता था। ये लोग पहले सोशल मीडिया से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। उसके बाद उन्हें पैसों को लालच देकर छोटे-मोटे अपराध कराते थे। इसके बाद उन लोगों को भरोसे में लेकर अपने मॉड्यूल में शामिल कर लेते थे। इस तरह से साजिश रचकर भारत के युवाओं को धोखा दिया जाता था।
शनिवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान BSF ने खुसाला किया कि ऑपरेशन सिंदूर में हुए बड़े नुकसान के बाद पाकिस्तान ने फिर से LOC के पार फिर से आतंकी गतिविधियां बढ़ानी शुरु कर दी हैं। अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान ने लगभग 72 आतंकी लॉन्चपैड फिर से बना लिए हैं। इनमें से 12 लॉन्चपैड सियालकोट और जफरवाल के अंदरूनी इलाकों में चलाए जा रहे हैं और बाकी 60 नियंत्रण सीमा से दूर के इलाकों से चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच, जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने कहा कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू करने का फैसला करती है तो बीएसएफ सराकर के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है। अधिकारी ने कहा "अगर हमें मौका मिले, तो हम मई में किए गए नुकसान से भी ज्यादा नुकसान पहुँचाने के काबिल हैं।"
