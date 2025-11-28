ED का नया खुलासा; अल-फलाह विवि के चांसलर ने मृत हिन्दुओं की हड़पी जमीनें, कैसे किया फर्जीवाड़ा?

दिल्ली के लाल किले के पास हुए आई 20 कार ब्लास्ट केस के तुरंत बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उस मामले का मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसके बाद जांच के दौरान ऐसे ऐसे कई खुलासे हुए, जिन्होंने इस मामले को संगीन बनाए रखा। उमर उन नबी की गिरफ्तारी के बाद डॉ. मुजम्मिल अहमद और शाहीन शाहिद के साथ और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और दिल्ली ब्लास्ट मामले में शामिल थे। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के अपनी वेबसाइट पर UGC और NAAC मान्यता होने के झूठे दावों से छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया।