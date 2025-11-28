Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

ED का नया खुलासा; अल-फलाह विवि के चांसलर ने मृत हिन्दुओं की हड़पी जमीनें, कैसे किया फर्जीवाड़ा?

Delhi Red Fort Blast: ED ने खुलासा किया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी ने मृत हिंदू मालिकों की जमीन फर्जी GPA से हड़पी है। इसके साथ ही जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Nov 28, 2025

land scam ed investigation new updates in al falah university Chancellor Delhi Red Fort Blast

फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का फर्जीवाड़ा।

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में हो रही जांच लगातार गंभीर मोड़ लेती जा रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऐसा खुलासा किया है, जिससे इस पूरे मामले पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ED का दावा है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी ने ऐसे लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए, जिनकी कई साल पहले मौत हो चुकी है। इन्हीं दस्तावेजों के सहारे जावेद अहमद सिद्दीकी ने उनकी जमीनें हड़प ली। ईडी का यह खुलासा जहां, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी के फर्जीवाड़े की पोल खोल रहा है, वहीं जमीन ट्रांसफर की प्रोसेस पर भी सवाल उठ रहे हैं।

फर्जी GPA से जमीन पर कब्जा करने पर गिरफ्तारी

ED के अनुसार दिल्ली के मदनपुर खादर में खसरा नंबर 792 की जमीन को तर्बिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर एक फर्जी GPA से ट्रांसफर किया गया। TOI के अनुसार, जांच में सामने आया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने जमीन जिन लोगों के नाम पर रजिस्टर करा रखी है, उन लोगों की मौत 1972 से 1998 के बीच हो चुकी थी। इसके बाद भी 7 जनवरी 2004 को उनके नाम पर GPA बनाया गया और जमीन दोबारा रजिस्टर कराई गई। इसी के चलते अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को 18 नवंबर को PMLA (2002) के तहत गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी अल-फलाह ग्रुप से जुड़े कैंपस में तलाशी के दौरान मिले सबूतों और विस्तृत जांच के बाद की गई।

GPA क्या होता है?

General Power of Attorney (GPA) एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह काम करने का अधिकार देता है। इस अधिकार में कागजों पर हस्ताक्षर करना, जमीन खरीदना या बेचना, कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करना और आर्थिक फैसले लेना जैसे अधिकार शामिल हो सकते हैं। हालांकि, GPA होने से व्यक्ति जमीन का असली मालिक नहीं बनता, उसे सिर्फ मालिक की तरफ से काम करने की अनुमति मिलती है। इसी वजह से कई बार इस दस्तावेज का इस्तेमाल फर्जीवाड़े या धोखाधड़ी में किया जाता है।

जांच की शुरुआत कहां से हुई थी?

दिल्ली के लाल किले के पास हुए आई 20 कार ब्लास्ट केस के तुरंत बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उस मामले का मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसके बाद जांच के दौरान ऐसे ऐसे कई खुलासे हुए, जिन्होंने इस मामले को संगीन बनाए रखा। उमर उन नबी की गिरफ्तारी के बाद डॉ. मुजम्मिल अहमद और शाहीन शाहिद के साथ और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और दिल्ली ब्लास्ट मामले में शामिल थे। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के अपनी वेबसाइट पर UGC और NAAC मान्यता होने के झूठे दावों से छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें

कौन है गोल्डी ढिल्लो का गुर्गा बंधु मान सिंह? कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमले से खास कनेक्‍शन
नई दिल्ली
kapil sharma cafe firing delhi police arrested bandhu man singh investigation going on

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

Updated on:

28 Nov 2025 06:30 pm

Published on:

28 Nov 2025 06:29 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ED का नया खुलासा; अल-फलाह विवि के चांसलर ने मृत हिन्दुओं की हड़पी जमीनें, कैसे किया फर्जीवाड़ा?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

कौन है गोल्डी ढिल्लो का गुर्गा बंधु मान सिंह? कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमले से खास कनेक्‍शन

kapil sharma cafe firing delhi police arrested bandhu man singh investigation going on
नई दिल्ली

दिल्ली में 16 दिन बाद ही पलटा रेखा सरकार का आदेश, लेकिन प्रदूषण में सांस लेना अभी भी दुश्वार

delhi air quality grap 3 restrictions lifted Delhi pollution update
नई दिल्ली

चीन में प्‍यार, भारत में शादी और रूसी दूतावास की एंट्री…बेटे संग फरार महिला के मामले में पुलिस का नया दावा

Russian woman absconding with son from India Delhi Police investigation
नई दिल्ली

200 CCTV, वाहन स्कैनर और सीवर लाइन की सफाई…लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा पर मंथन

Red Fort blast Delhi security will increase with 200 CCTV and vehicle scanners in parking lots
नई दिल्ली

सर! कृपया तुरंत हस्तक्षेप करें…दिल्ली में सीएम पद की उम्मीदवार रहीं किरण बेदी ने प्रदूषण के बताए 5 कारण

delhi air pollution kiran bedi request pmo intervention
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.