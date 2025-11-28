Kapil Sharma Cafe Firing: कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के केस में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस को सेकर चल रही जांच अब भारत आ पहुंची है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है,जिसने इस केस की पूरी तस्वीर बदल दी है। इस व्यक्ति को भारत और कनाडा में गैंग ऑपरेशनों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इस वजह से अब यह मामला सिर्फ स्थानीय नहीं रहा है। यह अब एक इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क की जांच का हिस्सा बन चुका है। यह गिरफ्तारी जांच को आगे बढ़ाने में बड़ा कदम है और इससे गैंग के भारत-कनाडा कनेक्शन को समझने में मदद मिल सकती है।