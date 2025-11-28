कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो का गुर्गा बंधु मान सिंह दिल्ली में गिरफ्तार।
Kapil Sharma Cafe Firing: कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के केस में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस को सेकर चल रही जांच अब भारत आ पहुंची है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है,जिसने इस केस की पूरी तस्वीर बदल दी है। इस व्यक्ति को भारत और कनाडा में गैंग ऑपरेशनों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इस वजह से अब यह मामला सिर्फ स्थानीय नहीं रहा है। यह अब एक इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क की जांच का हिस्सा बन चुका है। यह गिरफ्तारी जांच को आगे बढ़ाने में बड़ा कदम है और इससे गैंग के भारत-कनाडा कनेक्शन को समझने में मदद मिल सकती है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जिस आरोपी को पकड़ा है, उसका नाम बंधु मान सिंह है। पुलिस के अनुसार, वह कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो का भरोसेमंद हेल्पर है और वह कनाडा और भारत के बीच गैंग की मूवमेंट्स के को-आर्डिनेशन का काम करता था। बंधु मान सिंह पर पहले से भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक चीनी पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं।
जांच में यह बात सामने आई है कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग में जो हथियार और वाहनों का प्रयोग हुआ है, उन सबका अरेंजमेंट बंधु मान सिंह ने ही किया था और हाल ही के हमले में इस्तेमाल हुआ वाहन भी उसी का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, वह भारत लौटने के बाद गोल्डी ढिल्लो के गिरोह के नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही भविष्य की गोलाबारी के लिए हाई-टेक हथियार भी इकट्ठे कर रहा था। दिल्ली पुलिस अब विदेशी फंडिंग, संभावित टारगेट्स और हथियारों के रूट को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है। साथ ही भारत-कनाडा से जुड़े इस गैंग के बाकी सदस्यों की पहचान करने की कोशिश जारी है।
दरअसल, कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर जुलाई से अक्टूबर के बीच तीन बार फायरिंग हो चुकी है। पहला हमला 10 जुलाई, दूसरा हमला 8 अगस्त और तीसरा हमला 16 अक्टूबर को हुआ। इन हमलों में किसी को चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन कैफे को भारी नुकसान हुआ। अक्टूबर में हुए हमले के बाद लोरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़े कुलवीर सिद्धू ने एक वायरल वीडियो में इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। अपने बयान में उसने कहा था, "कैप्स कैफे सरे में आज हुई गोलीबारी मैंने, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो ने की थी। हमारे धर्म के खिलाफ बोलने वाले बॉलीवुड के लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। गोली कहीं से भी आ सकती है।"
कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर लगातार हो रही फायरिंग पर कपिल ने बीती 26 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा "तीन गोलीबारी की घटनाएं हुईं और मुझे लगता है कि शायद वहां की पुलिस के पास ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पावर नहीं है। लेकिन जब हमारा मामला हुआ तो इसे डेफरल लेवल पर उठाया गया। कनाडा की संसद में इस पर चर्चा हुई।"
