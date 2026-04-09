दिल्ली में PG के बेड बॉक्स में मिली महिला की लाश, प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या, तीन गिरफ्तार

जॉइंट पुलिस कमिश्नर (वेस्टर्न रेंज) जतिन नरवाल ने बताया कि मृतका के माथे पर चोट के निशान और गले पर घोंटने के निशान मिले हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) और 238 (सबूत मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि क्या हत्या से पहले महिला के साथ यौन उत्पीड़न या दुष्कर्म किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।