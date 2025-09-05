पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ाया। नतीजा यह हुआ कि आसपास के इलाके डूब गए और दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मयूर विहार की ड्रोन फुटेज इस विनाशकारी स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखा रही है। जहां गलियां और घर पानी के सागर में समाए हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगले पांच दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।