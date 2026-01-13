दिल्ली में छह दिन एयरपोर्ट बंद…सुरक्षा के चलते सरकार ने लिया फैसला, हजारों यात्रियों पर क्या पड़ेगा असर?

सरकार ने मंगलवार को नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसके अनुसार 21 जनवरी से आगे के छह दिन तक एयरस्पेस निर्धारित समय के लिए बंद रहने वाला है। सरकार के आदेश के अनुसार, रोजाना सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक दिल्ली में हवाई यातायात पर रोक रहेगी। इसका मतलब है कि लगभग 2 घंटे 25 मिनट तक कोई भी कमर्शियल फ्लाइट इस एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उस दौरान टेक-ऑफ और लैंडिंग दोनों ही बंद रहने वाली हैं। इससे यात्रियों को फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट्स रीस्केड्यूल करने के आदेश दिए हैं।