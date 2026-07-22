CJP प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान की बेटी ने बंद किया इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑनलाइन ट्रोलिंग बनी वजह

नैमिषा प्रधान ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की डिग्री हासिल की है। वह 2023 में अपनी पढ़ाई पूरी कर यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) में सीनियर एसोसिएट के रूप में काम कर रही हैं। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों के प्रदर्शन के बीच यूज़र्स ने नैमिषा के इंस्टाग्राम अकाउंट को ढूंढ निकाला और उनकी तस्वीरों पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी। कई यूज़र्स ने वीडियो और पोस्ट शेयर करते हुए सवाल उठाया कि जब देश के लाखों छात्र शिक्षा व्यवस्था से जूझ रहे हैं, तब शिक्षा मंत्री की बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही हैं।