Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

तू कमीना और कुतिया की औलाद…पत्नी का मैसेज पढ़ पति के उड़े होश, तलाक मंजूर

Divorce in Delhi High Court: भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) की 'ग्रुप A' अधिकारी पत्नी और पेशे से वकील पति का दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक मंजूर किया। पत्नी ने पति की मां को वेश्यावृत्ति के माध्यम से कमाई करने की सलाह दी थी।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 25, 2025

Divorce in Delhi High Court on husband-wife dispute Railway officer Woman crossed limits cruelty in Delhi

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Divorce in Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच विवाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस मामले की तह तक जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने भी दोनों का तलाक मंजूर किया था, लेकिन पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में बेबुनियाद बताते हुए चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पति के अधिकारों को चुनौती देना और उसकी मां के खिलाफ अपमानजनक व निंदनीय आरोप लगाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह अपराध विवाह विच्छेद (तलाक) का पर्याप्त आधार है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

मौखिक दुर्व्यवहार भी क्रूरता

हाईकोर्ट ने कहा "अपमानजनक भाषा का प्रयोग, शारीरिक हिंसा और सामाजिक अलगाव जैसे कृत्य अपने आप में पति के लिए असहनीय मानसिक उत्पीड़न का कारण बनते हैं। पति-पत्नी के बीच शब्द और संवाद हानिरहित नहीं थे।" दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने 17 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाया। पीठ ने कहा "इस मामले में इस्तेमाल किए गए शब्द और संवाद हानिरहित नहीं हैं। कानून यह मानता है कि मानसिक क्रूरता केवल शारीरिक हिंसा से नहीं, बल्कि लगातार और जानबूझकर किए गए मौखिक दुर्व्यवहार और अपमानजनक आचरण से भी हो सकती है, जो जीवनसाथी की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए।"

पहले जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली निवासी एक महिला भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) की ‘ग्रुप A’ अधिकारी है। पहली शादी नष्ट होने के बाद रेलवे अधिकारी महिला ने एक वकील के साथ जनवरी 2010 में विवाह किया था, लेकिन महज 14 महीने बाद मार्च 2011 में वे अलग हो गए। यह दोनों की दूसरी शादी थी। इसके बाद 12 साल तक दोनों में वाद-विवाद का दौर चलता रहा। इसी बीच साल 2023 में फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का आदेश दे दिया। इसमें पत्नी द्वारा की गई मानसिक क्रूरता को आधार बनाया गया।

फैमिली कोर्ट के फैसले को पत्नी ने दी थी चुनौती

महिला ने इस आदेश को बेबुनियाद बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपील में महिला ने दावा किया कि पति ने उसके साथ जातिगत टिप्पणी कर उसे अपमानित किया। पेशेवर जिम्मेदारियों के बावजूद घरेलू कामों के लिए मजबूर किया और झूठे मुकदमों में फंसाया। मामले को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा "दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं बनतीं।"

हाईकोर्ट ने महिला की दलीलें खारिज करते हुए कहा "सिर्फ यह कहना कि पति ने भी क्रूरता की, पत्नी के खुद के क्रूर कृत्यों को निरस्त नहीं कर सकता। दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं बनतीं।" इस दौरान न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार, शारीरिक हिंसा और सामाजिक अलगाव जैसे कार्य इतने गंभीर हैं कि विवाह को जारी रखना न्यायोचित नहीं होगा।

महिला से अपमानजनक संदेशों को कोर्ट ने माना आधार

दिल्ली हाईकोर्ट में पति ने रेलवे अधिकारी पत्नी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों में पाया कि महिला ने पति को कई घृणित, अपमानजनक और निंदनीय संदेश भेजे थे। इनमें पति को पत्नी ने कमीना और कुतिया का बेटा कहकर संबोधित किया ‌था। इसके साथ ही पत्नी ने पति को भेजे व्हाट्सएप संदेशों में उसकी मां को वेश्यावृत्ति के माध्यम से कमाई करने की सलात तक दे डाली।

अत्यंत आहत करने वाले हैं पत्नी के शब्दः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मौजूदा साक्ष्यों पर गौर करते हुए कहा कि एक वन क्लास अफसर महिला के ऐसे शब्द मानसिक रूप से अत्यंत आहत करने वाले हैं और इस प्रकार का व्यवहार किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को गहराई से ठेस पहुंचाता है। यह मानसिक क्रूरता का सबसे गंभीर स्वरूप है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति को तलाक की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि विवाह संस्था आपसी सम्मान, सहनशीलता और विश्वास पर टिकी होती है, जब ये मूल तत्व नष्ट हो जाएं तो विवाह को केवल औपचारिक रूप से जीवित रखना उचित नहीं है।

ये भी पढ़ें

SC/ST एक्ट बैंक के मॉर्गेज राइट पर रोक के लिए लागू नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली
Delhi High Court Big decision holds that SC/ST Act not applicable banks from granting mortgage rights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

high court

Published on:

25 Oct 2025 12:10 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / तू कमीना और कुतिया की औलाद…पत्नी का मैसेज पढ़ पति के उड़े होश, तलाक मंजूर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में गर्भवती महिलाओं पर पड़ रही दोहरी मार…दिवाली के बाद बिगड़े राजधानी के हालात

Delhi-NCR turns gas chamber after Diwali pregnant women in trouble
नई दिल्ली

दिल्ली के महरौली और नांगलोई में काकू पहाड़िया समेत चार बदमाशों का एनकाउंटर

राष्ट्रीय

महिला ने अंडरगारमेंट्स में छुपाया 1 किलो सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त

राष्ट्रीय

दिल्ली में कांग्रेस नेता से खाली कराया सरकारी बंगला, कई बार नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

Congress leader Udit Raj forced vacant government bungalow in Delhi after multiple notices
नई दिल्ली

किरायेदारी विवाद में रेंट कंट्रोलर का आदेश निरस्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में सुनाया फैसला

Delhi High Court quashed order Rent Controller in tenancy dispute Decision in landlord favour
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.