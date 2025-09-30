ड्रोन की उड़ान पर पहरा !सिविल ड्रोन पर होगा ‘पहरा’ पंजीकरण नहीं तो होगी जेलड्रोन की उड़ान पर पहरा !

दरअसल, देश में तेजी के साथ ड्रोन की संख्या बढ़ रही है। बड़े शहरों से लेकर कस्बों और गांवों में ड्रोन दिख जाते हैं, लेकिन सरकार के पास पंजीकरण कुछ हजार ड्रोनों का ही है। ऐसे में सरकार ड्रोन उद्योग को अनुशासित और सुरक्षित बनाने की दिशा मे कदम उठा रही है। इससे देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी की उड़ान तो तेज़ होगी ही, साथ ही जनता को भरोसेमंद और सुरक्षित सेवा भी मिल सकेंगी। सरकार की ओर तैयार किए ड्राफ्ट में पांच सौ किलो वाले ड्रोंस को दायरे में लिया गया है। जबकि सेना, पुलिस और खुफ़िया एजेंसियों के ड्रोन पर यह लागू नहीं होगा।