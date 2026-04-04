हत्या,चोरी, डकैती…75 से ज्यादा आपराधिक मामले, दिल्ली में कुख्यात बदमाश ‘गंजा’ का एनकाउंटर

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्तौल, कई जिंदा कारतूस और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सलीम की गिरफ्तारी से इलाके में सक्रिय अपराधियों के बीच कड़ा संदेश जाएगा। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि फरारी के दौरान सलीम को छिपने के लिए जगह और संसाधन कौन मुहैया करा रहा था। साथ ही, पुलिस उन 'टारगेट्स' का भी पता लगा रही है जिन्हें सलीम ने अगली वारदात के लिए चुना था। दिल्ली पुलिस की इस त्वरित और पेशेवर कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजधानी की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले अपराधियों के लिए कानून के हाथ बहुत लंबे हैं।