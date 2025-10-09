दोस्त और उसकी पत्नी ने मेरा…पति की बातें सुनकर पत्नी के होश उड़े, पुलिस जांच में झूठा निकला मामला

एसीपी वर्णिका सिंह ने HT को बताया कि व्हाट्सएप पर आरोपी दशरथ ने अपनी पत्नी को एक फोटो भी भेजा, ताकि अपहरण की कहानी सच्ची लगे। उसने पत्नी को बताया कि कुसुम और उसका पति रुपये न मिलने की स्थिति में उसे जान से मार देंगे। पति की बातें सुनकर घबराई पत्नी ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई, लेकिन जब जांच की गई तो मामला संदिग्ध लगा। बकौल एसीपी वर्णिका सिंह "शुरुआती जांच में ही मामला गड़बड़ लगने लगा। पत्नी के बयानों में भी कई झोल मिले। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी शुरू की और दशरथ के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन नासिक (महाराष्ट्र) की मिली, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। एक टीम को तुरंत नासिक रवाना किया गया, वहीं दूसरी टीम ने अपहरण के आरोप झेल रहे दंपति से पूछताछ शुरू की।"