रोते हुए पुलिस के पास पहुंची पत्नी तो पति ने कर लिया सुसाइड, 12 साल की बेटी फंदे पर क्यों झूली?

आसपास के लोगों का कहना है कि पिता और तीन बच्चों के फंदा लगाने की जानकारी पर जब तक लोगों ने दरवाजा तोड़ा, तब तक कर्मवीर और उसकी 12 साल की बेटी दम तोड़ चुके थे। वहीं बाकी दो बच्चों को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तुरंत सर्वोदय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में घरेलू विवाद और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की घटनाओं में इजाफा देखा गया है। हाल ही में गुरुग्राम में भी एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद फांसी लगा ली थी। वहीं रोहतक में कर्ज और पारिवारिक दबाव से परेशान एक किसान ने अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ जहर खाकर जान दे दी थी।