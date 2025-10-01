छात्राओं का यौन शोषण मामला; ‘डर्टी बाबा’ के ऑफिस में बिखरा मिला आपत्तिजनक सामान

Girl students Sexual Abuse Case: दिल्ली के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्‍थान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में 17 छात्राओं का यौन शोषण करने के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को इंस्टीट्यूट में स्वामी चैतन्यानंद के ऑफिस के अंदर भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। इसमें सेक्स टॉय, पोर्न सीडी समेत कई बड़े नेताओं के साथ 'डर्टी बाबा' की फर्जी तस्वीरें शामिल हैं। इन तस्वीरों में छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोपी चैतन्यानंद पीएम मोदी, बराक ओबामा समेत कई विदेशी नेताओं के साथ खड़ा है। फिलहाल पुलिस की जांच अभी जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही स्वयंभू गॉडमैन स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की सभी काली करतूतों से पर्दा उठ जाएगा।