छात्राओं का यौन शोषण मामला; ‘डर्टी बाबा’ के ऑफिस में बिखरा मिला आपत्तिजनक सामान

Girl students Sexual Abuse Case: दिल्ली के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्‍थान में 17 छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के ऑफिस में आपत्तिजनक सामान मिला है। इसमें सेक्स टॉय और पोर्न सीडी समेत अन्य चीजें शामिल हैं।

3 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 01, 2025

Girl students Sexual Abuse Case of Sri Sarada Institute sex toys and pornographic CD found in Swami Chaitanyananda office

चैतन्यानंद के ऑफिस में पुलिस को मिली अश्लील सामग्री।

Girl students Sexual Abuse Case: दिल्ली के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्‍थान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में 17 छात्राओं का यौन शोषण करने के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को इंस्टीट्यूट में स्वामी चैतन्यानंद के ऑफिस के अंदर भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। इसमें सेक्स टॉय, पोर्न सीडी समेत कई बड़े नेताओं के साथ 'डर्टी बाबा' की फर्जी तस्वीरें शामिल हैं। इन तस्वीरों में छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोपी चैतन्यानंद पीएम मोदी, बराक ओबामा समेत कई विदेशी नेताओं के साथ खड़ा है। फिलहाल पुलिस की जांच अभी जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही स्वयंभू गॉडमैन स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की सभी काली करतूतों से पर्दा उठ जाएगा।

चैतन्यानंद की परेशान करने वाली चैट सामने आईं

इससे पहले व्हाट्सएप चैट से महिलाओं के कथित शोषण का खुलासा हुआ था। इसमें एक छात्रा से दुबई के किसी शेख के लिए सेक्स पार्टनर को लेकर भी बात की गई थी। दरअसल, दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में बतौर निदेशक फल-फूल रहे 62 साल के स्वयंभू गॉडमैन स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। लगभग दो महीने तक पुलिस से बचने के बाद आखिरकार आरोपी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया।

दुबई के शेख के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव

बाबा से पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती की छात्राओं के साथ व्हाट्सएप चैट मिली है। इसमें चैतन्यानंद छात्राओं से बेहद अश्लील भाषा में बातचीत करता दिख रहा है। व्हाट्सएप चैट में आरोपी चैतन्यानंद एक छात्रा से दुबई के किसी शेख के लिए सेक्स पार्टनर उपलब्ध कराने की बात कहता है। छात्रा इसके लिए मना करती है तो आरोपी उससे किसी दोस्त के बारे में पूछता है। व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट स्थित ऑफिस में भी तलाश अभियान चलाया। जहां भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ।

चैतन्यानंद के अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही पुलिस

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट में चैतन्यानंद सरस्वती के दफ्तर में आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अब उन ठिकानों की जांच में भी जुट गई है, जहां मामला प्रकाश में आने और FIR दर्ज होने के बाद फरारी काटने के समय बाबा ठहरा था। इनमें उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा और अन्य स्‍थान शामिल हैं। इन जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं।

चैतन्यानंद के ऑफिस में क्या-क्या मिला?

दिल्ली पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी चैतन्यानंद के कार्यालय से सेक्स टॉय और पोर्न सीडी के अलावा कई आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुई हैं। इसके अलावा उसकी देश दुनिया के मशहूर नेताओं के साथ फर्जी फोटो भी पुलिस को मिले हैं। इन फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई दिग्गज विदेशी नेता शामिल हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं से आरोपी चैतन्यानंद कभी मिला ही नहीं, सिर्फ लोगों और छात्राओं पर अपना प्रभाव और दहशत जमाने के लिए उसने ये फेक तस्वीरें बनवाई थीं।

स्वयंभू गॉडमैन चैतन्यानंद पर क्या आरोप?

दिल्ली के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्‍थान के निदेशक रहे स्वयंभू गॉडमैन स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप है। छात्राओं ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती आधी रात को उन्हें अपने कमरे में बुलाता था। मना करने पर नंबर काटने और कॅरिअर बर्बाद करने की चेतावनी देता था। डर के मारे छात्रा उसके कमरे पर चली जाती थी तो उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। इस दौरान व्हाट्सएप पर भी वह छात्राओं से अश्लील चैट करता था। इसके बाद संस्‍थान के कुछ कर्मचारी छात्राओं के मोबाइल से बाबा की अश्लील चैट डिलीट करवा देते थे।

कौन हैं वो तीन सगी बहनें, जो ‘बाबा’ के लिए छात्राओं पर बनाती थी दबाव, पुलिस का खुलासा
नई दिल्ली

Hindi News / Delhi / New Delhi / छात्राओं का यौन शोषण मामला; 'डर्टी बाबा' के ऑफिस में बिखरा मिला आपत्तिजनक सामान

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

