कौन हैं वो तीन सगी बहनें, जो ‘बाबा’ के लिए छात्राओं पर बनाती थी दबाव, पुलिस का खुलासा

Swami Chaitanyananda Case: राजधानी दिल्ली में संत का चोला पहनकर कथित रूप से घिनौने अपराध करने वाले चैतन्यानंद सरस्वती पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में 17 से अधिक छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने में पुलिस स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से पूछताछ कर रही है। इस मामले में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे जांच एजेंसियों की चिंता और गहरी हो गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान पता चला कि तीन सगी बहनें इंस्टीट्यूट में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के काले कारनामों में साथ देती थी। सूत्रों का कहना है कि यह तीनों बहनें छात्राओं पर दबाव बनाकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी। इसके अलावा उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए भी मजबूर करती थी।