कौन हैं वो तीन सगी बहनें, जो ‘बाबा’ के लिए छात्राओं पर बनाती थी दबाव, पुलिस का खुलासा

दिल्ली इंस्टीट्यूट में छात्राओं का यौन शोषण मामला।
Swami Chaitanyananda Case: राजधानी दिल्ली में संत का चोला पहनकर कथित रूप से घिनौने अपराध करने वाले चैतन्यानंद सरस्वती पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में 17 से अधिक छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने में पुलिस स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से पूछताछ कर रही है। इस मामले में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे जांच एजेंसियों की चिंता और गहरी हो गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान पता चला कि तीन सगी बहनें इंस्टीट्यूट में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के काले कारनामों में साथ देती थी। सूत्रों का कहना है कि यह तीनों बहनें छात्राओं पर दबाव बनाकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी। इसके अलावा उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए भी मजबूर करती थी।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इंस्टीट्यूट की तीन पूर्व महिला कर्मचारियों को तलब किया है। ये तीनों आपस में सगी बहनें हैं और अब जांच के घेरे में हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इनमें एक पूर्व एसोसिएट डीन और दो पूर्व वार्डन शामिल हैं। आरोप है कि इन महिलाओं ने न केवल स्वामी के कुकर्मों में साथ दिया बल्कि छात्राओं पर दबाव डालकर उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, ये छात्राओं के फोन से चैतन्यानंद के अश्लील संदेश भी डिलीट कर देती थीं।
आगरा से रविवार तड़के गिरफ्तार किए गए चैतन्यानंद को अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने बताया कि इस साल उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सामूहिक छेड़छाड़, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। चैतन्यानंद पर आरोप है कि उन्होंने छात्राओं को महंगे उपहार और विदेशी यात्राओं का लालच देकर उनका शोषण करने की कोशिश की।
डीसीपी (साउथ-वेस्ट) अमित गोयल ने बताया कि स्वामी के फोन और आईपैड से कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। इनमें छात्राओं की गुप्त रूप से खींची गई तस्वीरें, आपत्तिजनक चैट और रिकॉर्ड शामिल हैं। पुलिस ने उनके तीन मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। एक अधिकारी ने खुलासा किया कि चैतन्यानंद ने अपने ऑफिस को लग्जरी होटल सुइट की तरह सजाया था। वहीं, छात्राओं को फंसाने के लिए वह लैपटॉप, मोबाइल फोन, ज्वैलरी और विदेश यात्राओं जैसे आकर्षक ऑफर देते थे।
सूत्रों का दावा है कि जब पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, तब भी चैतन्यानंद छात्राओं से लगातार संपर्क में थे। वह लंदन आधारित मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप और अन्य मैसेंजर ऐप्स के जरिए बातचीत करता था। चैट में न केवल अश्लील इमोजी मिले हैं बल्कि छात्राओं को फुसलाने की कोशिश के प्रमाण भी सामने आए हैं। मामले की जांच में यह भी सामने आया कि इंस्टीट्यूट के छात्रावास में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनमें से कुछ बाथरूम के बाहर तक स्थापित थे। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि स्वामी छात्राओं की गतिविधियों पर लगातार नजर रखता था।
हालांकि, पुलिस के पास मजबूत सबूत होने के बावजूद चैतन्यानंद अब तक सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। वह खुद को निर्दोष बताते हुए किसी भी गलत काम से पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप चैट, तस्वीरें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत उसके दावों की पोल खोलते हैं। पुलिस फिलहाल तीनों महिला कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। साथ ही, चैतन्यानंद की वित्तीय लेन-देन और विदेश यात्राओं की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जैसे-जैसे सबूत जुटेंगे, मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग