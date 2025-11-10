दिल्ली से फिरोजपुर वंदे भारत ट्रेन, 6 घंटे में तय होगी 486 किमी दूरी, जानें किराया और समय सारणी

उत्तर रेलवे ने फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया भी जारी कर दिया है। AC चेयर कार का किराया लगभग 1,200 रुपये प्रति यात्री रखा गया है। एक्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया लगभग 2,200 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है। यदि यात्री कैटरिंग सेवा नहीं लेते हैं तो किराया लगभग 150 से 250 रुपये तक कम होगा। टिकटें रेलवे की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और स्टेशन काउंटर पर उपलब्ध हैं। उत्तर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को क्षेत्र के लोगों की मांग को देखते हुए शुरू किया गया है। इससे पंजाब के विकास को भी गति मिलेगी और दिल्ली के साथ संपर्क और मजबूत होगा। फिलहाल दिल्ली के लिए अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़ से भी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अब फिरोजपुर को भी इस हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़कर रेलवे ने एक और कदम आगे बढ़ाया है।