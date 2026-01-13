इंटरनेट और गूगल ने दिया धोखा! मुंबई में रास्ता भटकी विदेशी टूरिस्ट कोलाबा में फंसी, फिर रैपिडो राइडर ने…

बाद में पता चला कि, विदेशी महिला पर्यटक समुद्र किनारे टहलते-टहलते काफी दूर तक निकल गई थी। घूमते-घूमते वह कोलाबा बीच तक पहुंच गई लेकिन वापसी के समय उसे रास्ते का अंदाजा नहीं रहा। परेशानी उस समय और बढ़ गई जब उसके मोबाइल फोन में न तो इंटरनेट चल रहा था और न ही गूगल मैप। रात करीब 10 बजे अनजान शहर में भाषा की दिक्कत को देखते हुए महिला खुद को असहाय समझकर रोने लगी। इसी दौरान यहां से जा रही एक रैपीडो बाइक राइडर सिंधु कुमारी ने विदेशी महिला को रोते देखा तो बिना देर किए बाइक रोकी और कारण पूछा। बातचीत में महिला ने बताया कि वह होटल कोकोनट में ठहरी है, लेकिन उसे होटल का रास्ता याद नहीं आ रहा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिंधु कुमारी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। विदेशी पर्यटक ने महिला को भरोसा दिलाया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सुरक्षित हैं और बिना गूगल के भी उन्हे होटल तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद राइडर महिला ने विदेशी महिला को बाइक पर बैठाया और सुरक्षित तरीके से उसे उसके होटल तक छोड़कर आई।