चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

चिली की पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इंदिरा गांधी का मानना था कि राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकते हैं जब वे एक-दूसरे के साथ सद्भाव से रहें। उन्होंने आगे कहा कि आज की विभाजित दुनिया में यह विश्वास और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रों, पीढ़ियों और विविधताओं के पार मिलकर काम करने से ही हम शांति, समानता और गरिमा से युक्त ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें आकांक्षाएं ही नहीं, बल्कि सभी के लिए वास्तविकताएं भी हों। बैचलेट ने अपने भाषण का समापन हिंदी में धन्यवाद कहकर किया।