मुसलमानों के खिलाफ गुप्त ट्रेनिंग…गंगोत्री धाम विवाद पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान

Gangotri Dham Controversy: गंगोत्री धाम को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। यह मामला अब राजनीतिक बहस में बदल रहा है। इस फैसले को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने सामने आकर प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। दरअसल, रविवार को उत्तराखंड की गंगोत्री मंदिर समिति ने गैर-हिंदुओं की मंदिर में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। समिति का कहना है कि कई बार गैर-हिंदू लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं और उनसे ऐसी गलती हो जाती है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। विपक्षी दल का कहना है कि यह फैसला धर्म और आस्था से ज्यादा राजनीति से जुड़ा है और इसे बीजेपी के एजेंडा के रूप में देखा जा रहा है।