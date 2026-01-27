27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मुसलमानों के खिलाफ गुप्त ट्रेनिंग…गंगोत्री धाम विवाद पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान

Gangotri Dham Controversy: गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगी रोक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 27, 2026

gangotri dham controversy maulana sajid rashidi statement on non hindu entry ban

गंगोत्री धाम विवाद पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने दिया बयान

Gangotri Dham Controversy: गंगोत्री धाम को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। यह मामला अब राजनीतिक बहस में बदल रहा है। इस फैसले को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने सामने आकर प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। दरअसल, रविवार को उत्तराखंड की गंगोत्री मंदिर समिति ने गैर-हिंदुओं की मंदिर में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। समिति का कहना है कि कई बार गैर-हिंदू लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं और उनसे ऐसी गलती हो जाती है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। विपक्षी दल का कहना है कि यह फैसला धर्म और आस्था से ज्यादा राजनीति से जुड़ा है और इसे बीजेपी के एजेंडा के रूप में देखा जा रहा है।

मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा?

ANI से बातचीत के दौरान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि हमारी मस्जिदें, मदरसे और धार्मिक जगहें हर धर्म के लोगों के लिए खुली हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति आकर देख सकता है कि वहां क्या होता है, क्या सिखाया जाता है और वहां रहने वाले लोग कैसी सोच रखते हैं। उन्होंने हिंदू, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोगों को आने का न्योता दिया। रशीदी ने कहा कि अक्सर उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि मदरसे में गलत तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। इन्हीं आरोपों को दूर करने के लिए उन्होंने सभी धर्म के लोगों को आकर देखने के लिए कहा।

धर्म किसी को नफरत के लिए नहीं कहता

उन्होंने आगे कहा कि कोई भी धर्म किसी इंसान से नफरत करना नहीं सिखाता। उनका कहना था कि उन्होंने वेद, गीता, उपनिषद, रामायण और मनुस्मृति जैसे कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं और सभी में प्रेम, भाईचारे और इंसानियत की ही बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म यह नहीं कहता है कि दूसरे धर्म के लोगों को किसी धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जाए। जो लोग ऐसी गतिविधि में शामिल हैं, उनकी नीयत सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर एजेंसियों को भी कड़ी नजर रखनी चाहिए।

'पाबंधी वही लगाते हैं जिनके मन में खोट हो'

उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर खुले तौर पर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ सकें। पहले के समय में इसे गोरिल्ला युद्ध जैसे नामों से जाना जाता था। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है वहां इसी तरह की किसी ट्रेनिंग या प्लानिंग की तैयारी की जा रही हो, इसलिए इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हों कि किसी की नजर में नहीं आए। मौलाना ने साफ कहा कि पाबंदी वही लोग लगाते हैं जिनके मन में खोट होता है। उनके अनुसार, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश समाज के लिए ठीक नहीं है।

ये भी पढ़ें

रेखा सरकार ने लॉन्च किया 300 करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान, दिल्ली के इन इलाकों की बदलेगी रंगत
नई दिल्ली
delhi development news rekha govt mega plan for three south delhi areas

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Published on:

27 Jan 2026 01:47 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मुसलमानों के खिलाफ गुप्त ट्रेनिंग…गंगोत्री धाम विवाद पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

यमुना में झागवाला पानी और प्रतिमा…AAP के वीडियो को BJP ने फेक बताया, सौरभ भारद्वाज बोले-फाेरेंसिक भेजो

yamuna foam video saurabh bhardwaj asks forensic test after bjp ai claim
नई दिल्ली

सूरज और हवा से बनी बिजली पानी में होगी स्टोर

नई दिल्ली

Gurgaon: दोस्त के साथ घूमने गई युवती का अपहरण, कीचड़ में फंसी आरोपी की स्कॉर्पियो और फिर…

नई दिल्ली

पांच बच्चों और पति को छोड़कर की दूसरी शादी, सनकी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट… चाकू से कई बार किया वार

son stabbed his mother to death in Haryana
नई दिल्ली

Republic Day 2026: रिपब्लिक डे परेड में राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर खड़ा हुआ विवाद, जानें क्या कहता है प्रोटोकॉल

Republic Day 2026, Republic Day Parade seating controversy, Rahul Gandhi seating row Republic Day,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.