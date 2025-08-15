बैंड बाजा, बारात और रातभर शहनाई की धुन पर धमाचौकड़ी…दूल्हा-दुल्हन गायब!

Fake Wedding: बैंड बाजा और शहनाई की धुन पर थिरकते लोग, बारात के स्वागत में जुटे वेटर और सजावट से खचाखच भरा हॉल…अगर कुछ नहीं है तो वो हैं दूल्हा और दुल्हन। आपको ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगेगी, लेकिन ये सच है। दरअसल, देश के बड़े शहरों में आजकल जेन-जी (Generation Z) की युवा पीढ़ी में एक नया और अनोखा ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। वो है (Mock Wedding) ‘नकली शादी’। यह एक ऐसी पार्टी है, जिसमें सब कुछ असली शादी जैसा होता है, बस शादी नहीं होती। मेहमान पारंपरिक कपड़ों में आते हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं और बॉलीवुड के गानों पर रात भर झूमकर नाचते हैं। यह ट्रेंड अब भारत के बड़े शहरों में खूब चर्चा में है।