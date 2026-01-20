एक साथ सो रहे थे पति-पत्नी, अचानक आधी रात को आई चिल्लाने की आवाज…क्रूरता देख दंग रह गई मां

Ghaziabad News: दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर एक दंपति कमरे में एक साथ सोने के लिए गए, लेकिन आधी रात को दोनों ने मिलकर ऐसा कांड किया कि मामला थाने तक पहुंच गया। फिलहाल पत्नी की क्रूरता की वजह से पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के मोदीनगर की संजय नगर कॉलोनी का है। यहां के निवासी वीपिन की शादी आठ महीने पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों का रिश्ता अच्छे ढंग से चल रहा था। पति एक प्राइवेट नौकरी करता था, जिससे उनका परिवार चलता था। मिली जानकारी के अनुसार, 19 जनवरी की शाम को पति नौकरी से घर आया, जिसके बाद दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। बहस से शुरू हुई लड़ाई में पति ने आपा खो दिया और पत्नी को थप्पड़ मार दिया। दोनों के बीच हुई लड़ाई के बाद मामला शांत हो गया था और दोनों सोने के लिए चले गए थे।