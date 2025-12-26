अगर मेरी शादी नहीं कराई तो मैं जान दे दूंगी…33 हजार वोल्ट हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ी युवती

प्रेमी से शादी की जिद पर हाईटेंशन बिजली लाइन के टॉवर पर चढ़ी युवती।
Meerut: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मेरठ में एक 23 साल की युवती 33 हजार वोल्ट हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गई। उसने टॉवर पर चढ़कर ऐलान किया कि अगर उसकी शादी नहीं कराई गई तो वह टॉवर से कूदकर अपनी जान दे देगी। युवती के इस ऐलान की भनक लगते ही परिजनों में भी हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दी। 23 साल की युवती के हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ने की सूचना से पुलिस मुख्यालय तक सनसनी फैल गई। आनन-फानन मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया।
दरअसल, यह घटना मेरठ के मवीमीरा गांव के बाहरी इलाके की है। घने कोहरे के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को उतारने की कोशिश की, लेकिन युवती अपनी जिद पर अड़ी रही। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटनाक्रम को फिल्म शोले से जोड़ दिया। लोगों का कहना था कि फिल्म में वीरू ने वसंती से शादी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा था, लेकिन यहां तो माजरा ही उल्टा है। युवती अपने प्रेमी से शादी के लिए हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गई। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मेरठ के दौराला थाना पुलिस के अनुसार, मवीमीरा गांव निवासी 23 साल की युवती से इंस्टाग्राम पर लावड़ क्षेत्र निवासी एक युवक से दोस्ती हो गई। यह दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और फोन पर घंटों बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो दोनों के परिजनों ने शादी करने के लिए हामी भर दी। सूत्रों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच शादी की बातचीत भी चली, लेकिन किन्हीं कारणों से रिश्ते की बात नहीं बन पाई और दोनों परिवारों ने चुप्पी साध ली। यह बात युवती को नागवार गुजरी।
ग्रामीणों का कहना है कि घने कोहरे में युवती सुबह-सुबह घर से निकली थी। गांव वालों को लगा कि वह किसी काम से जा रही होगी, लेकिन करीब एक घंटे बाद जब गांव के कुछ लोग बाहरी इलाके में पहुंचे तो उन्हें 33 हजार वोल्ट हाईटेंशन बिजली लाइन के टॉवर पर युवती चढ़ी मिली, जो काफी ऊंचाई पर थी। इसपर ग्रामीणों ने उससे टॉवर पर चढ़ने का कारण पूछा। इसपर युवती ने अपने प्रेमी से शादी नहीं होने की स्थिति में टॉवर से कूदकर जान देने की बात बताई। युवती की बात सुनकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। आनन-फानन में युवती के घरवालों को मामले की जानकारी दी गई।
ग्रामीण बताते हैं कि युवती के टॉवर पर चढ़ने की खबर पाकर मौके पर उसके माता-पिता समेत रिश्तेदार भी पहुंचे। उन्होंने उससे नीचे उतरकर अपनी बात रखने को कहा। इसपर युवती ने टॉवर से ही ऐलान करते हुए कहा "अगर मेरी शादी प्रेमी से नहीं कराई गई तो मैं अभी टॉवर से कूदकर अपनी जान दे दूंगी।" युवती की बात सुनकर उसके माता-पिता और रिश्तेदार भी डर गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, लेकिन युवती ने किसी की बात नहीं मानी। अंत में घरवालों ने उसकी मांग मान ली। इसके बाद युवती टॉवर से नीचे उतरी। इस दौरान करीब तीन घंटे हाईप्रोफाइल ड्रामा चलता रहा, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।
