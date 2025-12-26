अगर मेरी शादी नहीं कराई तो मैं जान दे दूंगी…33 हजार वोल्ट हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ी युवती

ग्रामीण बताते हैं कि युवती के टॉवर पर चढ़ने की खबर पाकर मौके पर उसके माता-पिता समेत रिश्तेदार भी पहुंचे। उन्होंने उससे नीचे उतरकर अपनी बात रखने को कहा। इसपर युवती ने टॉवर से ही ऐलान करते हुए कहा "अगर मेरी शादी प्रेमी से नहीं कराई गई तो मैं अभी टॉवर से कूदकर अपनी जान दे दूंगी।" युवती की बात सुनकर उसके माता-पिता और रिश्तेदार भी डर गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, लेकिन युवती ने किसी की बात नहीं मानी। अंत में घरवालों ने उसकी मांग मान ली। इसके बाद युवती टॉवर से नीचे उतरी। इस दौरान करीब तीन घंटे हाईप्रोफाइल ड्रामा चलता रहा, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।