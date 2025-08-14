Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

पार्टी में बुलाकर 24 साल की गर्लफ्रेंड से गैंगरेप, शराब पीने के बाद वहशी बने दोस्त

Girlfriends Gangrape: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक युवती से बॉयफ्रेंड ने तीन दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 14, 2025

girlfriends gangrape washroom after Liquor party in Delhi minor girl digital rape in Ghaziabad
दिल्ली में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड का गैंगरेप करवाया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Girlfriends Gangrape: उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 24 साल की युवती के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने ही धोखा कर दिया। उसने पहले उसे अपने दोस्त के घर पार्टी के लिए बुलाया। इस पार्टी में शराब परोसी। इसके बाद जब युवती नशे में डूब गई तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप कर डाला। पुलिस के अनुसार, घटना रविवार रात की है, जब पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में गई थी। वहां बॉयफ्रेंड के तीन दोस्त पहले से मौजूद थे। आरोप है कि पार्टी के दौरान ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया और फिर बॉयफ्रेंड समेत चारों लड़कों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी उसे उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें जुटी हैं।

पार्टी में बुलाकर दिया धोखा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती है। अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि रविवार को उसके एक पुरुष मित्र ने फोन कर सिविल लाइंस स्थित अपने दोस्त के घर पार्टी में बुलाया। युवती ने निमंत्रण स्वीकार किया और हिल रोड के पास स्थित उस घर पर पहुंची। वहां उसका दोस्त और तीन अन्य युवक मौजूद थे। सभी ने साथ बैठकर देर रात तक शराब पी। महिला का आरोप है कि इसी दौरान किसी वक्त उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया गया, जिससे वह होश खो बैठी।

वॉशरूम में खींचकर ले गए आरोपी

युवती ने अपनी ‌शिकायत में बताया कि उसके होश खोने के बाद बॉयफ्रेंड और उसके तीनों दोस्त उसे वॉशरूम में खींचकर ले गए, जहां उसके साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया। पीड़िता का ये भी कहना है कि आरोपियों ने उसके सारे कपड़े उतारकर दुष्कर्म के दौरान उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। इसके बाद उसे उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। सुबह होश आने पर जब पीड़िता ने अपने दोस्त से पूरे घटनाक्रम का विरोध जताया तो उसने धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। इसके साथ ही उसे जान से भी मार दिया जाएगा।

मेडिकल जांच और काउंसलिंग

पीड़िता का कहना है कि इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर घटना की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत मिलने पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और परिजनों को सूचित किया गया। पीड़िता को मानसिक आघात से उबरने के लिए काउंसलिंग भी दी जा रही है। शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने सिविल लाइंस के उस घर पर छापा मारा, लेकिन आरोपी वहां नहीं मिले। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

मुंडका में रेप, गाजियाबाद में डिजिटल रेप

उधर, पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में भी एक 32 साल महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि महिला को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है। दूसरी ओर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक आठ साल की बच्ची से डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। गाजियाबाद नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में बच्ची के नाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बच्ची के नाना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 अगस्त को उसकी आठ साल की धेवती रात करीब आठ बजे घरेलू सामान लेने घर के पास स्थित एक परचून की दुकान पर गई थी। इस दौरान इस्लामनगर में रहने वाले यूसुफ ने रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर उसकी धेवती हो दबोच लिया।

आरोपी ने डिजिटल रेप करने का किया प्रयास

बच्ची के नाना का कहना है कि आरोपी यूसुफ ने बच्ची के साथ डिजिटल रेप करने का प्रयास किया। इससे बच्ची चीखने लगी तो मोहल्ले के लोग घरों से बाहर आ गए। इसपर आरोपी फरार हो गया। पीड़िता के नाना का कहना है कि अगले दिन सुबह घर के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उसमें सब साफ नजर आ गया। इसके बाद पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में 12 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2025 11:38 am

Published on:

14 Aug 2025 11:37 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / पार्टी में बुलाकर 24 साल की गर्लफ्रेंड से गैंगरेप, शराब पीने के बाद वहशी बने दोस्त

