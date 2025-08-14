पार्टी में बुलाकर 24 साल की गर्लफ्रेंड से गैंगरेप, शराब पीने के बाद वहशी बने दोस्त

Girlfriends Gangrape: उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 24 साल की युवती के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने ही धोखा कर दिया। उसने पहले उसे अपने दोस्त के घर पार्टी के लिए बुलाया। इस पार्टी में शराब परोसी। इसके बाद जब युवती नशे में डूब गई तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप कर डाला। पुलिस के अनुसार, घटना रविवार रात की है, जब पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में गई थी। वहां बॉयफ्रेंड के तीन दोस्त पहले से मौजूद थे। आरोप है कि पार्टी के दौरान ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया और फिर बॉयफ्रेंड समेत चारों लड़कों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी उसे उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें जुटी हैं।