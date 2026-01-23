पूर्व नेवी अफसर को पत्नी ने ‘गलती’ से घोंपा चाकू, हुई मौत, कहा- मैं किचन में सब्जी काट रही थी तभी…

हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड नेवी अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का दावा है कि यह एक हादसा था और उसने जानबूझकर अपने पति पर वार नहीं किया।