चार लाख परिवारों को 48 घंटे नहीं मिलेगा पानी, एनसीआर के इस शहर में चल रही बड़ी तैयारी

Gurugram Water Supply: रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरै, मोती मानुष चून…रहीम दास की यह पंक्तियां दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि यहां करीब चार लाख परिवारों को अगले 48 घंटे पानी नहीं मिलने वाला है। इसे देखते हुए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) ने नोटिस जारी कर पानी सुरक्षित करने की अपील की है। ताकि अगले 48 घंटों तक सूखे की समस्या से बचा जा सके। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर सुबह 11 बजे तक गुरुग्राम के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। इससे लोगों की पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते प्रशासन ने लोगों को पानी स्टोर करने और खर्च में सावधानी बरतने की सलाह दी है।