चार लाख परिवारों को 48 घंटे नहीं मिलेगा पानी, एनसीआर के इस शहर में चल रही बड़ी तैयारी

गुरुग्राम में अगले 48 घंटे चार लाख परिवारों को नहीं मिलेगा पानी।
Gurugram Water Supply: रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरै, मोती मानुष चून…रहीम दास की यह पंक्तियां दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि यहां करीब चार लाख परिवारों को अगले 48 घंटे पानी नहीं मिलने वाला है। इसे देखते हुए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) ने नोटिस जारी कर पानी सुरक्षित करने की अपील की है। ताकि अगले 48 घंटों तक सूखे की समस्या से बचा जा सके। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर सुबह 11 बजे तक गुरुग्राम के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। इससे लोगों की पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते प्रशासन ने लोगों को पानी स्टोर करने और खर्च में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
GMDA के अधिकारियों के अनुसार, पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से इसलिए रोकी जा रही है, क्योंकि इस दौरान शहर की मेन पाइपलाइन और सप्लाई सिस्टम पर जरूरी काम किया जाएगा। सेक्टर-51 बूस्टिंग स्टेशन पर 1600 मिमी की एक नई पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा और बसई फ्लाईओवर के पास वाली पाइपलाइन में जरूरी मरम्मत और तकनीकी सुधार किए जाएंगे। इसी के साथ चंदू बुद्धेरा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में सुरक्षा जांच और प्रिवेंटिव मेंटीनेंस भी किया जाएगा। जीएमडीए का कहना है कि यह पूरा काम भविष्य में पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।
मेंटीनेंस के काम के कारण सेक्टर 37, सेक्टर 42 से 74 तक के क्षेत्र और बादशाहपुर व खंडसा गांवों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। जीएमडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नोटिस में कहा है कि इमरजेंसी परिस्थितियों को छोड़कर पूरे 48 घंटे के लिए सप्लाई बंद रहने वाली है। इन इलाकों में लगभग 4 लाख के आसपास परिवार निवास करते हैं। डीएमडीए ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक पानी का संभलकर उपयोग करने की सलाह दी गई है।
