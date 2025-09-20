Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

300 वर्षों से हरदीप पुरी के परिवार के पास संरक्षित हैं गुरु गोबिंद सिंह की पादुका, अब सभी के दर्शनार्थ रखने की इच्छा

ये पवित्र धरोहर 300 साल से ज्यादा पुरानी हैं, जिन्हें खुद गुरु गोबिंद सिंह ने पुरी परिवार के पुरखों को सौंपा था।

नई दिल्ली

Pushpesh Sharma

Sep 20, 2025

धरोहर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली सिख संगत
नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के नेतृत्व में सिख संगत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह और उनकी पत्नी साहिब कौर के ‘जोड़े साहिब’ की सुरक्षा और सम्मानजनक सार्वजनिक प्रदर्शन की सिफारिश सौंपी। ये पवित्र धरोहर 300 साल से ज्यादा पुरानी हैं, जिन्हें खुद गुरु गोबिंद सिंह ने पुरी परिवार के पुरखों को सौंपा था। तब से पुरी परिवार की पीढिय़ां इन्हें संरक्षित रखे हुए हैं। दरअसल, जोड़े साहिब दो अलग-अलग पादुकाएं हैं। एक गुरु गोबिंद सिंह के दाहिने पैर (11x3.5 इंच) और दूसरा साहिब कौर के बाएं पैर (9x3इंच) की हैं।
पुरी ने एक्स पर लिखा, करीब 300 वर्ष पहले खुद गुरु साहिब और माता साहिब कौर जी ने हमारे पूर्वजों को ये निशानियां सौंपी थी। माना जाता है कि हमारे पूर्वजों की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु महाराज ने इसके बदले कोई पुरस्कार मांगने को कहा था। तब पूर्वज ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें पवित्र जोड़े साहिब प्रदान करें ताकि गुरु साहिब और माताजी का सीधा आशीर्वाद उनके परिवार और आने वाली पीढिय़ों को मिलता रहे। पुरी ने बताया कि जोड़े साहिब के अंतिम संरक्षक मेरे दिवंगत चचेरे भाई सरदार जसमीत सिंह पुरी थे, जो दिल्ली के करोल बाग की एक गली में रहते थे। इन अनमोल पवित्र निशानियों के सम्मान में ‘गुरु गोबिंद सिंह मार्ग’ रखा गया।

…ताकि पवित्र निशानियां देख सकें
पुरी ने बताया, चूंकि मैं अब परिवार में सबसे बड़ा हूं, तो दिवंगत चचेरे भाई की पत्नी मनप्रीत ने मुझे इन पवित्र निशानियों के लिए कोई उपयुक्त स्थान तलाश करने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिख श्रद्धालु जोड़े साहिब के दर्शन कर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकें। इन निशानियों के संभावित सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर संस्कृति मंत्रालय से सावधानीपूर्वक जांच करवाई। ऐतिहासिक और आध्यात्मिकता के लिए कार्बन परीक्षण किया गया।

गौरवशाली इतिहास का अभिन्न हिस्सा
‘जोड़े साहिब’ जैसी मूल्यवान पवित्र निशानियां हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा के साथ-साथ गौरवशाली सिख इतिहास का भी अभिन्न हिस्सा हैं। ये आने वाली पीढिय़ों को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिखाए गए साहस, धार्मिकता, न्याय और सामाजिक सद्भाव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 12:44 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / 300 वर्षों से हरदीप पुरी के परिवार के पास संरक्षित हैं गुरु गोबिंद सिंह की पादुका, अब सभी के दर्शनार्थ रखने की इच्छा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.