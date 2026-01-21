‘इसके बजाए कुछ अच्छा काम करें…’, टी-20 विश्व कप में बांग्लादेश पर बैन की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगा दी फटकार

आपको बता दें कि बीते दिनों बांग्लादेश में हुए हिंसा में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद लगातार बांग्लादेश का बहिष्कार किया जा रहा है। आईपीएल में केकेआर की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के बाद भी जमकर हंगामा हुआ था। अब अगले महीने ही विश्वस्तरीय टी-20 पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश की टीम को बैन करने की मांग को लेकर एक विधि छात्र की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता और ऐसी याचिकाएं दाखिल कर न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) जैसे निकायों पर हाईकोर्ट कैसे निर्देश दे सकता है।