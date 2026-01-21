दिल्ली में AAP नेता रचना यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा, नवंबर से चल रही थी प्लानिंग, एक गलती बनी हत्या की वजह

इस मामले में हुई जांच में सामने आया कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और शालीमार बाग आरडब्ल्यूए की सदस्य रचना यादव को मारने की साजिश बिहार में रची गई। मुख्य आरोपी भरत यादव ने इस वारदात के लिए 22 वर्षीय निखिल चावला को 5 लाख रुपये की सुपारी दी थी, जिसमें से 50 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे। पुलिस ने भरत और निखिल को बिहार के कटिहार जिले के एक जंगली इलाके से गिरफ्तार किया, जबकि निखिल के साथी सुमित कुमार को हरियाणा के पानीपत से दबोचा गया। वहीं, अब तक इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जांंच के दौरान पाया कि जिस मोटरसाइकिल से घटना में इस्तेमाल किया गया था वह चोरी की थी। वहीं, गोली चलाने वाले युवक निखिल चावला ने सुमित कुमार को 5 हजार में बाइक चालने के लिए तैयार किया था। सुमीत का कहना है कि उसे नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करने के लिए जा रहा है। निखिल ने सुमीत को बताया था कि वह पैसों से भरा एक बैग लेने के लिए जा रहा है।