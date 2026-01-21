21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में AAP नेता रचना यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा, नवंबर से चल रही थी प्लानिंग, एक गलती बनी हत्या की वजह

AAP leader Rachna Yadav murder case: आम आदमी पार्टी की नेता रचना यादव की हत्या की साजिश बिहार में रची गई थी। 5 लाख रुपये की सुपारी लेकर आरोपी ने 10 जनवरी को दिल्ली में बेहद करीब से गोली मारकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 21, 2026

Big revelation in AAP leader Rachna Yadav murder case in Delhi

AAP leader Rachna Yadav murder case: आम आदमी पार्टी की नेता रचना यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल, रचना यादव की दिल्ली में हत्या की पटकथा बिहार में लिखी गई थी। हत्यारे को पूरे 5 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। ‘आप’ नेता की हत्या 10 जनवरी को हुई थी, लेकिन उनकी हत्या की साजिश नवंबर महीने से ही रची जा रही थी। हत्यारे ने वारदात से एक दिन पहले पूरे दिन रेकी की और अगले दिन बेहद करीब से सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

इस मामले में हुई जांच में सामने आया कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और शालीमार बाग आरडब्ल्यूए की सदस्य रचना यादव को मारने की साजिश बिहार में रची गई। मुख्य आरोपी भरत यादव ने इस वारदात के लिए 22 वर्षीय निखिल चावला को 5 लाख रुपये की सुपारी दी थी, जिसमें से 50 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे। पुलिस ने भरत और निखिल को बिहार के कटिहार जिले के एक जंगली इलाके से गिरफ्तार किया, जबकि निखिल के साथी सुमित कुमार को हरियाणा के पानीपत से दबोचा गया। वहीं, अब तक इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जांंच के दौरान पाया कि जिस मोटरसाइकिल से घटना में इस्तेमाल किया गया था वह चोरी की थी। वहीं, गोली चलाने वाले युवक निखिल चावला ने सुमित कुमार को 5 हजार में बाइक चालने के लिए तैयार किया था। सुमीत का कहना है कि उसे नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करने के लिए जा रहा है। निखिल ने सुमीत को बताया था कि वह पैसों से भरा एक बैग लेने के लिए जा रहा है।

ये थी हत्या की वजह ?

स्पेशल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) रवींद्र यादव ने बताया कि रचना यादव की हत्या की वजह पुरानी रंजिश थी। वर्ष 2023 में भलस्वा गांव में जमीन विवाद के दौरान रचना के पति बिजेंद्र यादव की हत्या हुई थी, जिसमें भरत आरोपी था और रचना उस केस की मुख्य गवाह थीं। गवाही से सजा के डर में भरत फरार चल रहा था और उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था। जांच में पुलिस ने एआई टूल्स और नेटग्रिड की मदद से संदिग्धों की पहचान की। एआई से तैयार तस्वीरों का 87 प्रतिशत से अधिक मिलान पानीपत निवासी निखिल चावला से हुआ, जबकि मोबाइल जीपीएस डेटा ने हत्या के समय उसकी मौजूदगी और बाद में कटिहार में भरत के साथ छिपे होने की पुष्टि की। बता दें कि निखिल चावला का कोई पुराना अपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी वजह से भरत ने अपने जानने वाले के यहां काम पर रखवा दिया था। वहीं, हत्या करने के बाद भरत बिहार के कटिहार जिले में रहने लगा था।

दिल्ली के पूर्व सीएम ने कसा तंज

आम आदमी पार्टी की नेता की हत्या का खुलासा होने के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रचना यादव के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए भाजपा को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राजधानी की कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है।

ये भी पढ़ें

तिलक-कलावा पहनकर आ सकेंगे बच्चे, क्रिश्चियन स्कूल को बदलना पड़ा फैसला…ये था पूरा मामला
नई दिल्ली
Delhi News Christian school had to change its decision

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

crime news

crimenews

Delhi News

Updated on:

21 Jan 2026 03:30 pm

Published on:

21 Jan 2026 03:28 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में AAP नेता रचना यादव मर्डर केस में बड़ा खुलासा, नवंबर से चल रही थी प्लानिंग, एक गलती बनी हत्या की वजह

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या आपको नहीं मिल रहा PF? नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर होगी सख्त कार्रवाई…लिस्ट बनकर तैयार!

Action taken against companies not paying PF workers in Gurugram
नई दिल्ली

दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पहले रिहर्सल का वीडियो वायरल, सेना के जवानों ने लगाया ले बेटा का ‘तड़का’

Indian army Republic Day parade rehearsal Video viral in Delhi
नई दिल्ली

दिल्ली की महिलाओं को होली-दिवाली पर बड़ी सौगात, फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान

राष्ट्रीय

तिलक-कलावा पहनकर आ सकेंगे बच्चे, क्रिश्चियन स्कूल को बदलना पड़ा फैसला…ये था पूरा मामला

Delhi News Christian school had to change its decision
नई दिल्ली

सीने पर एक ‘JS’ के टैटू और 3 गोलियों के निशान, एक्सप्रेसवे पर फेंका शव…शातिर हत्यारों की तलाश में पुलिस

Ghaziabad man shot three times in the chest body recovered
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.