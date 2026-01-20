20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

तिलक-कलावा पहनकर आ सकेंगे बच्चे, क्रिश्चियन स्कूल को बदलना पड़ा फैसला…ये था पूरा मामला

Delhi News: दिल्ली के बुराड़ी स्थित माउंट आलिवेट स्कूल में प्रार्थना को लेकर चला विवाद अभिभावकों के प्रदर्शन के बाद खत्म हो गया। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच समझौता होने के बाद अब बच्चों को तिलक लगाकर और कलावा बांधकर स्कूल आने से कोई नहीं रोकेगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 20, 2026

Delhi News Christian school had to change its decision

Delhi News: दिल्ली के बुराड़ी इलाके में स्थित संत नगर के माउंट आलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रार्थना को लेकर उठा विवाद सोमवार को उस समय और गहरा गया, जब बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रही लड़ाई अब खत्म हो गई है और अब किसी भी बच्चे को कलावा बांधने और तिलक लगाकर स्कूल जाने से कोई मना नहीं करेगा।

आपको बता दें कि बच्चों के द्वारा अभिभावकों को पता चला कि स्कूल में बच्चों पर धर्म विशेष की प्रार्थना करने का दबाव बनाया जा रहा था और इनकार करने पर उन्हें दंडित किया गया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे अभिभावक और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग स्कूल के बाहर एकत्र हुए और नारेबाजी शुरू की। प्रदर्शनकारियों ने “भारत माता की जय” और “जय श्रीराम” के नारे लगाए और स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने स्कूल के आसपास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो।

समझौते के बाद हुआ प्रदर्शन समाप्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लगभग दो घंटे तक चले प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल के बाद अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल और स्कूल प्रबंधन के बीच बातचीत पर सहमति बनी। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय निदेशक और दो जोन के उप निदेशकों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बिंदुवार चर्चा हुई, जो करीब 40 मिनट तक चली। वार्ता के दौरान अभिभावकों ने अपनी आपत्तियां और मांगें रखीं, जिन पर स्कूल प्रबंधन ने लिखित रूप में सहमति दी। समझौते के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया।

हिंदू बच्चों पर नहीं डाला जाएगा दबाव

इस मामले को लेकर स्कूल और अभविवाकों के बीच हुए लिखित समझैाते में तय हुआ कि किसी भी बच्चे पर धर्म विशेष की प्रार्थना करने का दबाव नहीं डाला जाएगा और न ही ऐसा न करने पर किसी को दंडित किया जाएगा। बच्चों को तिलक लगाने, कलावा बांधने या जय श्रीराम का नारा लगाने से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा स्कूल परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाने और प्रार्थना सभा की अवधि कम करने पर भी सहमति बनी। स्कूल प्रशासन की ओर से प्रशासक आनंद ने समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि छात्र तिलक और कलावा पहनकर स्कूल आ सकते हैं और प्रार्थना सभा को संक्षिप्त किया जाएगा।

गौरतलब है कि 15 जनवरी को एक अभिभावक ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को धर्म विशेष की प्रार्थना से इनकार करने पर दंडित किया गया, जिसके बाद यह विवाद सामने आया।

ये भी पढ़ें

बकाया वेतन और रीइंबर्समेंट के लिए बार-बार…दिल्ली में यूनिवर्सिटी की महिला लेक्चरर ने सुनाई उत्पीड़न की दास्तां, कोर्ट ने दर्ज कराई FIR
नई दिल्ली
DSEU Woman lecturer sexual harassment FIR charge against officials

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

20 Jan 2026 08:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / तिलक-कलावा पहनकर आ सकेंगे बच्चे, क्रिश्चियन स्कूल को बदलना पड़ा फैसला…ये था पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीने पर एक ‘JS’ के टैटू और 3 गोलियों के निशान, एक्सप्रेसवे पर फेंका शव…शातिर हत्यारों की तलाश में पुलिस

Ghaziabad man shot three times in the chest body recovered
नई दिल्ली

5 लाशों के बीच 3 पिस्टल, पूरे परिवार के माथे में लगी गोली…हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस

Saharanpur murder case Five members shot dead
नई दिल्ली

प्रेमी संग स्पा सेंटर गई युवती से गैंगरेप, मैनेजर ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी

Girlfriend gang-raped in Gurugram spa centre with friend
नई दिल्ली

सोशल मीडिया पर ट्वीट देख एक्‍शन में आईं सीएम रेखा गुप्ता, 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

stuntman was arrested in Delhi on the orders of CM Rekha Gupta
नई दिल्ली

गाजियाबाद से 17 साल पहले चोरी हुई हथिनी का मालिक ने लगा लिया सुराग, कोर्ट के आदेश पर पकड़ने जाएगी पुलिस

Case filed for elephant theft in Ghaziabad after 17 years
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.