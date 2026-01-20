तिलक-कलावा पहनकर आ सकेंगे बच्चे, क्रिश्चियन स्कूल को बदलना पड़ा फैसला…ये था पूरा मामला

इस मामले को लेकर स्कूल और अभविवाकों के बीच हुए लिखित समझैाते में तय हुआ कि किसी भी बच्चे पर धर्म विशेष की प्रार्थना करने का दबाव नहीं डाला जाएगा और न ही ऐसा न करने पर किसी को दंडित किया जाएगा। बच्चों को तिलक लगाने, कलावा बांधने या जय श्रीराम का नारा लगाने से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा स्कूल परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाने और प्रार्थना सभा की अवधि कम करने पर भी सहमति बनी। स्कूल प्रशासन की ओर से प्रशासक आनंद ने समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि छात्र तिलक और कलावा पहनकर स्कूल आ सकते हैं और प्रार्थना सभा को संक्षिप्त किया जाएगा।