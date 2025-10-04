भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद वैष्णो देवी यात्रा तीन दिनों के लिए रद, जानें कहां-कहां अलर्ट?

श्री माता वैष्‍णो देवी श्राइन बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की आशंका के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तीर्थयात्रियों से कटरा शहर की यात्रा न करने का अनुरोध किया गया है, जो पवित्र तीर्थस्थल जाने वाले यात्रियों के लिए आधार शिविर का काम करता है। दरअसल, 26 अगस्त को अर्ध कुंवारी के पास यात्रा मार्ग पर हुए भीषण भूस्खलन में 34 लोगों (जिनमें से अधिकांश तीर्थयात्री थे) की मौत के बाद वैष्णो देवी यात्रा को 22 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे 17 सितंबर को फिर से शुरू किया गया था। हाल ही में संपन्न नवरात्रि के दौरान 1.70 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने इस पवित्र तीर्थस्थल पर दर्शन किए।