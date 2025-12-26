दिल्ली पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि यह सभी घुसपैठिए जाली दस्तावेजों के सहारे सरकारी सुविधाओं में भी सेंध लगा रहे थे। जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर वह सरकारी सुविधाओं में पात्रता का दावा करते रहे। इसके चलते मूल पात्रों को सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। यानी पिछले एक साल से ये सभी लोग दिल्ली में गरीब नागरिक बनकर रह रहे थे। हालांकि सत्यापन के दौरान इनकी पोल खुल गई। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से की। इसके तहत दिल्ली के सभी जिलों में लगातार छापेमारी और सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि साल 2026 में घुसपैठिया गिरोह पूरी तरह नेस्तनाबूत किया जाएगा। अब पुलिस का फोकस उन लोगों पर है, जो अवैध प्रवासियों के लिए जाली दस्तावेज तैयार करते हैं और उन्हें फर्जी पहचान के सहारे भारतीय इलाकों में बसने में मदद करते हैं।