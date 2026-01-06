49 अफसरों का एक साथ ट्रांसफर! दिल्ली से लद्दाख तक प्रशासनिक बदलाव, कई UTs में बड़ा बदलाव तय

IAS IPS Transfer: केंद्र सरकार ने AGMUT कैडर में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है, जिसमें वरिष्ठ पद पर तैनात अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार, 31 आईएएस और 18 आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद कई केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष पद पर बैठे अफसरों में बदलाव देखने को मिलेगा। इस प्रक्रिया के तहत कई अधिकारियों को नई जगहों पर भेजा गया है, जहां वे अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जो दिल्ली में पहले तैनात रह चुके हैं और इस ट्रांसफर से वह एक बार फिर दिल्ली में सेवा पर रहेंगे। माना जा रहा है कि यह फेरबदल केंद्र सरकार की प्रशासनिक रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रशासनिक कामकाज को ज्यादा सुचारु और आपस में तालमेल को और मजबूत करना है।