49 अफसरों का एक साथ ट्रांसफर! दिल्ली से लद्दाख तक प्रशासनिक बदलाव, कई UTs में बड़ा बदलाव तय

गृह मंत्रालय ने किया एक साथ 49 अधिकारियों का ट्रांसफर
IAS IPS Transfer: केंद्र सरकार ने AGMUT कैडर में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है, जिसमें वरिष्ठ पद पर तैनात अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार, 31 आईएएस और 18 आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद कई केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष पद पर बैठे अफसरों में बदलाव देखने को मिलेगा। इस प्रक्रिया के तहत कई अधिकारियों को नई जगहों पर भेजा गया है, जहां वे अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जो दिल्ली में पहले तैनात रह चुके हैं और इस ट्रांसफर से वह एक बार फिर दिल्ली में सेवा पर रहेंगे। माना जा रहा है कि यह फेरबदल केंद्र सरकार की प्रशासनिक रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रशासनिक कामकाज को ज्यादा सुचारु और आपस में तालमेल को और मजबूत करना है।
इस ट्रांसफर प्रोसेस का असर दिल्ली के साथ-साथ लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार, मिजोरम, गोवा, चंडीगढ़ और दमन जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, दिल्ली में फाइनेंस और पावर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस अधिकारी शूरवीर सिंह का भी ट्रांसफर लद्दाख किया जा चुका है। दिल्ली में वह दो महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे थे और उन्हें लद्दाख में नई जिम्मेदारी संभालनी होगी। शूरवीर सिंह के ट्रांसफर से निसंदेह दिल्ली में भी प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे।
इस ट्रांसफर की खास बात यह है कि दिल्ली में पहले से तैनात रह चुके अधिकारियों की वापसी हो रही है। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार एक बार फिर दिल्ली लौट रहे हैं। वह कोविड के दौरान दिल्ली में तैनात थे लेकिन बाद में विवादों के चलते उनका ट्रांसफर लद्दाख कर दिया गया था। अब उन्हें फिर से दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सत्येंद्र सिंह, राहुल सिंह और अमन गुप्ता की भी दिल्ली में वापसी हो रही है, जिससे राजधानी के प्रशासन में पुराने अनुभव की फिर से एंट्री होगी।
आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ गृह मंत्रालय ने 18 आईपीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए हैं। इन आईपीएस अधिकारियों को भी अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा गया है। रविवार को इस संबंध में ऑर्डर जारी किया गया था। पुडुचेरी में तैनात आईपीएस अजीत कुमार सिंगला को दिल्ली लाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच मगेश कश्यप को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में तैनात आईपीएस राजीव रंजन सिंह को चंडीगढ़ भेजा गया है। शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश से आईपीएस आर.पी. मीणा को दिल्ली लाया गया है।
|अधिकारी का नाम (वर्ष)
|वर्तमान तैनाती
|नई तैनाती
|अश्विनी कुमार (1992)
|दिल्ली
|जम्मू और कश्मीर
|संजीव खिरवार (1994)
|लद्दाख
|दिल्ली
|संतोष डी. वैद्य (1998)
|जम्मू और कश्मीर
|दिल्ली
|पद्मा जायसवाल (2003)
|पुडुचेरी
|दिल्ली
|शूरबीर सिंह (2004)
|दिल्ली
|लद्दाख
|आर. एलिस वाज़ (2005)
|दिल्ली
|जम्मू और कश्मीर
|यशपाल गर्ग (2008)
|अरुणाचल प्रदेश
|दिल्ली
|संजीव आहूजा (2008)
|गोवा
|दिल्ली
|नीरज कुमार (2010)
|जम्मू और कश्मीर
|दिल्ली
|सैयद आबिद राशिद शाह (2012)
|जम्मू और कश्मीर
|चंडीगढ़
|सत्येंद्र सिंह दुर्सवत (2012)
|अंडमान और निकोबार
|दिल्ली
|अमन गुप्ता (2013)
|अंडमान और निकोबार
|दिल्ली
|राहुल सिंह (2013)
|लक्षद्वीप
|दिल्ली
|अंजलि सहरावत (2013)
|दिल्ली
|जम्मू और कश्मीर
|हेमंत कुमार (2013)
|दिल्ली
|अंडमान और निकोबार
|रवि दाधीच (2014)
|दिल्ली
|मिजोरम
|किन्नी सिंह (2014)
|दिल्ली
|पुडुचेरी
|सागर डी. दत्तात्रेय (2014)
|दादरा और नगर हवेली (DNH&DD)
|जम्मू और कश्मीर
|अर्जुन शर्मा (2015)
|अंडमान और निकोबार
|दिल्ली
|वंदना राव (2015)
|दिल्ली
|अंडमान और निकोबार
|बशीर उल हक चौधरी (2015)
|जम्मू और कश्मीर
|लद्दाख
|माइकल एम. डिसूजा (2015)
|लद्दाख
|गोवा
|आकृति सागर (2016)
|अरुणाचल प्रदेश
|जम्मू और कश्मीर
|कुमार अभिषेक (2016)
|दिल्ली
|जम्मू और कश्मीर
|सलोनी राय (2016)
|जम्मू और कश्मीर
|दिल्ली
|निखिल यू. देसाई (2016)
|दादरा और नगर हवेली (DNH&DD)
|गोवा
|अंकिता मिश्रा (2018)
|गोवा
|अरुणाचल प्रदेश
|हरि कल्लिकट (2018)
|चंडीगढ़
|दिल्ली
|विशाखा यादव (2020)
|अरुणाचल प्रदेश
|दिल्ली
|अजहरुद्दीन जहिरुद्दीन काजी (2020)
|अंडमान और निकोबार
|दिल्ली
|चीमला शिव गोपाल रेड्डी (2020)
|मिजोरम
|दिल्ली
|अधिकारी का नाम (वर्ष)
|वर्तमान तैनाती
|नई तैनाती
|अजीत कुमार सिंगला (2004)
|पुडुचेरी
|दिल्ली
|मंगेश कश्यप (2009)
|दिल्ली
|अरुणाचल प्रदेश
|राजीव रंजन सिंह (2010)
|दिल्ली
|चंडीगढ़
|प्रशांत प्रिया गौतम (2013)
|दिल्ली
|जम्मू और कश्मीर
|आर.पी. मीणा (2013)
|अरुणाचल प्रदेश
|दिल्ली
|राहुल अलवाल (2014)
|मिजोरम
|दिल्ली
|एस.एम. प्रभुदेसाई (2014)
|अरुणाचल प्रदेश
|गोवा
|राजेंद्र कुमार गुप्ता (2014)
|जम्मू और कश्मीर
|पुडुचेरी
|शोभित डी. सक्सेना (2015)
|जम्मू और कश्मीर
|दिल्ली
|निहारिका भट्ट (2015)
|अंडमान और निकोबार
|दिल्ली
|सुधांशु धामा (2016)
|अरुणाचल प्रदेश
|जम्मू और कश्मीर
|संध्या स्वामी (2016)
|दिल्ली
|अरुणाचल प्रदेश
|सचिन कुमार सिंघल (2017)
|अरुणाचल प्रदेश
|दिल्ली
|अक्षत कौशल (2018)
|गोवा
|अरुणाचल प्रदेश
|श्रुति अरोड़ा (2018)
|लद्दाख
|गोवा
|अचिन गर्ग (2019)
|दिल्ली
|अरुणाचल प्रदेश
|सनी गुप्ता (2020)
|अंडमान और निकोबार
|जम्मू और कश्मीर
|ईशा सिंह (2021)
|पुडुचेरी
|दिल्ली
